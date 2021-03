Разорение и голод: как массовое нашествие саранчи уничтожает Восточную Африку

Восточная Африка страдает от нашествия саранчи, которое уже назвали самым мощным за последние 70 лет. Ситуация с вредителями постепенно ухудшалась с 2018 года. По мнению экспертов, во всем виновато изменение климата.

Под атакой насекомых в текущем году уже оказались Эфиопия и Кения. Уганда, Южный Судан и Танзания готовятся к нашествию саранчи. Как показывает практика, побороть этот бич в одиночку небогатые страны Африки не в состоянии.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о причинах масштабного бедствия и возможных последствиях для жителей Черного континента.

Ученые считают, что главная причина нашествия саранчи на восток Африки кроется в изменении климата. Обильные осадки в нынешнем году и влажная почва создали идеальные условия для размножения насекомых. А сильный ветер помог вредителям широко распространиться по региону.





Взрослые крылатые особи могут преодолевать за сутки расстояния до 150 км². На одном квадратном километре могут находиться от 40 до 80 миллионов насекомых. За один день рой способен уничтожить значительное количество сельскохозяйственных культур, которых хватило бы на пропитание 35 тысяч человек.

Кенийские фермеры одними из первых начали противостояние с насекомыми. Однако сразу стало ясно, что для защиты полей и угодий собственных сил не хватает.

Местные жители охотятся на саранчу только ночью, когда вредители не активны и прячутся на растениях и деревьях. Жители республики вручную собирают насекомых при свете фонарей и факелов. Затем мешки с «уловом» доставляют на одну из фабрик компании The Bug Picture. Там их измельчают, получая корм для некоторых видов животных и удобрения.

Компания платит кенийским общинам за сбор вредителей. Так оставшиеся без посевов фермеры хоть как-то могут минимизировать ущерб и прокормить семьи.

Однако ручной отлов саранчи не может остановить распространение паразитов. Скоро у насекомых начнется период размножения, и их численность возрастет в десятки раз. Что еще хуже — синоптики вновь прогнозируют дожди, которые создадут идеальные условия для вредителей.

Для Эфиопии нынешнее нашествие саранчи стало самым крупным за последние 25 лет. Ущерб нанесен уже более чем 365 гектарам пахотных земель по всему государству. Как минимум 76 деревень и небольших городов остались без средств к существованию.



Больше всего страдают центральный и северный регионы африканской республики. В середине февраля начался сезон дождей, эксперты ожидают ухудшения ситуации по всей стране уже к концу марта.

Населению Эфиопии, которое и без того страдает от голода и недостатка средств, придется столкнуться с еще более жесткими условиями существования.

Удержать полчища насекомых в рамках Эфиопии и Кении не удалось. Вредители заполоняют северную часть Танзании. Власти республики стараются минимизировать ущерб: с самолетов над полями распыляются ядовитые вещества. Временно это дало результаты, но основная масса саранчи еще только на подходе.

Жители Южного Судана также прочувствовали на себе вред, который наносят насекомые. Они добралась до Центральной и Восточной Экваториальных провинций, где уничтожали посевы и пастбища. И без того страдающее от голода население страны оказалось в еще более сложной ситуации.

На данный момент к борьбе с паразитами готовится Уганда. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выделила африканскому государству средства, которые пойдут на покупку специального оборудования: транспорт, средства индивидуальной защиты, техника для наблюдения за перемещением насекомых и насосы для распыления яда против них. Фермеры опасаются, что применение пестицидов негативно скажется на экологии и будущем урожае.

