Наталья Рудова осудила блогеров за жестокое обращение с животными

Москва, 12 марта. Актриса Наталья Рудова, известная по роли Ксении Ковальчук в сериале «Универ. Новая общага», посвятила гневный пост в соцсетях несознательным родителям и поверхностным блогерам.

Недавно возлюбленная владельца «РЕСО-Гарантии» Илона Котелюх устроила приватную вечеринку в честь 8 Марта. Партнерша бизнесмена заказала у организатора мероприятий пару тигров и тигренка. Диких животных накачали седативными веществами и доставили в клуб, где она веселилась с безработными подругами-моделями. На протяжении ночи тигров тискало множество гостей. Животные не реагировали на громкую музыку и неоновый свет. Подруги Котелюх на утро делились постановочными фотографиями с измученными тиграми в своих соцсетях.

Вслед за этим событием Рудова опубликовала гневный пост на личной странице в Instagram. Она упрекнула блогеров и состоятельных россиян, «арендующих» диких животных для «минутного удовольствия». Актриса напомнила, что люди с большой аудиторией в соцсетях также несут большую ответственность, публикуя фотографии с накаченными наркотическими веществами зверями в цирках, зоопарках, на светских мероприятиях.

«Скоро все семьи поедут отдыхать на наши курорты, и там, наверняка, найдутся уроды, которые будут таскать маленьких львят и тигрят по жаре, и вы будете платить за их смерть ради фоточки со своими детьми», — добавила Рудова.

Недавно стало известно, что московские специалисты выходили краснокнижного хищника — детеныша бенгальского тигра. Полгода назад зверь попал к волонтерам в пугающем состоянии: он был грязным и покрытым лишаем. В ветеринарную клинику тигренка принесли после того, как его пытались продать на сайте бесплатных объявлений.