Потомкам рабов в Чикаго выплатят репарации с доходов от торговли марихуаны

Чикаго, 12 марта. Власти пригорода Чикаго Эванстон-Сити решили выплатить компенсацию чернокожему населению за рабское прошлое их предков. Репарации выплатят с доходов от торговли марихуаной.

Администрация одного пригородов столицы штата Иллинойс, города Чикаго, в 2019 году решились на начало выплат репараций потомкам чернокожих рабов, однако только сейчас определилась, где будут доставать средства для выплат, сообщает Washington Examiner.

«В июне 2019 года городской совет принял обязательство положить конец структурному расизму и добиться расового равенства, что послужило толчком для создания Фонда возмещения ущерба, который был принят в рамках бюджетного процесса городского совета на 2020 год«, — рассказал в интервью журналистам глава муниципалитета Эванстон-Сити по связям с общественность Патрик Дейньян.

Власти решили не отдавать деньги в руки горожанам, а улучшить их жилищные условия, так как значительная часть чернокожего населения проживает в неблагополучных частях города. Деньги на строительство новых районов будут выделены из 3% налога на продажу марихуаны — легкого растительного наркотика, легализованного в Иллинойсе.

Однако далеко не все представители черного сообщества остались довольны таким решением. Многие требуют прямой передачи денежных средств в руки населения, в то время как другие афроамериканцы жалуются, что несмотря на принимаемые меры власти не могут гарантировать, что «структурный расизм» не вернется.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о решении Европарламента признать территорию Европейского союза «Зоной свободы ЛГБТ».