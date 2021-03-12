Россия заняла первое место среди стран по доступности мобильного интернета

Москва, 12 марта. Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в России составляет 835 рублей в месяц, что является самым низким показателем среди 50 стран с крупнейшим ВВП.

Такие данные приводятся в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Как выяснилось, в России самый дешевый безлимитный интернет для мобильных устройств.

Второе место занимает Румыния со стоимостью безлимитного интернета в 1305,6 рубля в месяц. Тройку лидеров замыкает Индия, где за безлимитный интернет клиентам мобильных операторов приходится платить по 1362 рубля. В пятерку лидеров также попали Израиль (1403,5 рубля) и Казахстан (1438,2 рубля).

Аналитики отмечают, что тарифы с безлимитным доступом в интернет в большинстве стран находятся в премиальном сегменте. Это объясняется необходимостью финансирования операторами запуск сетей 5G.

Кроме того, Россия заняла второе место среди стран с наименее низкой стоимостью 1 гигабайта интернета (24,6 рубля). Возглавляет рейтинг Индия, где за 1 гигабайт пользователи в среднем платят 9,2 рубля. На третьем месте находится Индонезия (28,2 рубля), на четвертом — Малайзия (35,4 рубля), а на пятом — Турция (37,1 рубля).

Депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал об имеющихся в парламенте законодательных наработках по защите цифрового суверенитета России. По его словам, нельзя допустить повторных блокировок российских СМИ в социальных сетях.

Адвокат Андрей Князев ранее объяснил, какие фото нельзя выкладывать в интернет. Подробную информацию приводит «ФедералПресс».