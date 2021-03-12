Нелли Уварова из «Не родись красивой»: Я деятельная, но в депутаты не пойду никогда

Актриса Нелли Уварова незадолго до своего 41-го дня рождения в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, как рвется к работе, переболев коронавирусом, что смотрит со своими детьми и почему никогда не пойдет в депутаты.

— Нелли Владимировна, как и в прошлом году, день вашего рождения — 14 марта — приходится на период ограничений из-за пандемии, они коснулись и всех сфер вашей деятельности?

— Я как раз ко дню рождения выйду из карантина — к сожалению, коронавирус, прихватило. Но все уже благополучно закончилось. В день рождения буду играть в Российском академическом молодежном театре в премьерном спектакле «Деревня и Я». Это такая документальная история о жизни подростков в маленьких населенных пунктах, буквально сегодняшняя история.

В РАМТе запустился литературный проект «Вслух» — театрализованные читки современных авторов для подростков. Зритель — подросток, и с ним говорят адекватным языком на все темы, без купюр и возрастных ограничений. Режиссер Дмитрий Крестьянкин и драматург Элина Петрова ездили по разным деревням и поселкам и общались с подростками 12-16 лет, чтобы понять, чем озадачен сегодняшний подросток, о чем он мечтает и думает. Спектакль пройдет в «Черной комнате», площадке РАМТ для спектаклей малых форм. Я готовлюсь, 26 марта я буду читать вслух книгу Ольги Громовой «Сахарный ребенок».

— У вас роль мамы?

— Нет, я озвучиваю интервью подростков — всех, кого нужно озвучивать женским голосом.

— А что вы читаете со своими детьми?

— Дети разного возраста, четырех и девяти лет. Поэтому сейчас большой разбег в литературе. Но мы много смотрим кино. Младший сын, слава богу, увлекся документальными фильмами о животных, старшую это как-то не интересовало, как бы мы не «подпихивали», дети все равно сами выбирают, что им нужно. Поэтому у нас в ходу документальные фильмы BBC. А старшая, она пишет, сочиняет, снимает…

— Вы на некоторое время исчезли из поля зрения кинозрителей, это ваш выбор – больше внимания театру?

— Кино есть, я недавно снялась в сериальном проекте «8 способов любить». Это восемь историй о различных проявлениях любви. Вот одна из них моя — о том, как люди не умеют любить, но их ребенок раскрывает им глаза на то, что есть любовь. Все досняли в феврале, сейчас идет монтаж, надеюсь, скоро выйдет на одной платформе. Сьемки еще одной многосерийной истории, где я в одной из главных ролей, начнутся в марте.

— Как вы оцениваете вашу загруженность?

— В жизни так много всего происходит важного и интересного для меня… Но, как и всякому артисту, мне всегда мало, мало не по количеству работы, а по качеству. Я всегда была избирательной, и стараюсь этой линии придерживаться. Сейчас выбирать сложно, весь прошлый год был такой…

— Когда выговорите, что всего много в жизни интересного, речь идет и о личной жизни? Кстати, история женщин, которых вы играете, переплавляется в ваш личный опыт, помогает?

— Если бы я ориентировалась на опыт своих героинь, а я их столько сыграла, то сошла бы с ума и окончательно запуталась! Предпочитаю опираться на свой личный опыт, в первую очередь, на то, как чувствую. Жизнь есть жизнь, она развивается со своей драматургией.

— Вы в своей жизни драматург, актриса или режиссер?

— Я волевой участник всех событий, не плыву по течению, но и стараюсь не вмешиваться без нужды. Просто слушаю себя и доверяю себе. Можно сказать, что я драматург или режиссер.

— А где вы силы берете, вдохновение?

— Я живу по принципу «и это пройдет», верю в лучшее всегда, даже если очень тяжело сегодня.

— А театр что дает?

— Очень много пищи для ума, для сердца. Делая новую работу, ты сначала «копаешь» один, а потом огромное количество людей вместе с тобой начинают «копать» — это всегда общение, иногда радостное, иногда нет, но это всегда общение.

— Десять лет назад вы стали идейным вдохновителем и организатором социального бизнес-проекта «Наивно? Очень». То есть вы пошли в социальную сферу. Видите ли вы себя в качестве общественного деятеля, депутата?

— Нет, мне это совершенно не интересно, абсолютно. Просто не вижу себя в структурах, но и четко понимаю — не пойду. Никогда. Потому что мне интересно другое, я умею делать другое. Можно сказать, что я деятельная, но на той почве, которую я сама для себя подготовила.

Российская актриса театра, кино и дубляжа Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в городе Мажейкяй Литовской ССР. Больше всего известна зрителю по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой».