Верник опубликовал трогательный пост в третью годовщину смерти Табакова

Москва, 12 марта. Актер Игорь Верник почтил память народного артиста СССР и режиссера Олега Табакова, скончавшегося ровно три года назад.

Верник посвятил Табакову трогательный пост на своей странице в Instagram. Актер признался, что ему трудно без великого театрального мэтра, а также показал несколько снимков с режиссером.

«Мне очень не хватает вас, Олег Павлович. Вашей большой теплой руки, вашего хитрого глаза и «понимааааешь, Игоряша...», вашей иронии, мудрости, советов, ощущения силы и счастья от того, что просто рядом с вами», — написал артист.

Подписчики Игоря Верника тоже отдали дань уважения покойному Табакову. Пользователи соцсети отметили талант именитого актера.

«Очень жаль, что его нет больше! Фото просто супер!»; «Таких больше нет и не будет»; «Великий мастер»; «Какой же Олег Павлович крутой!» — написали в комментариях.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года от сердечного приступа. Артиста, которому было 82 года, похоронили на Новодевичьем кладбище. Вдова режиссера, актриса Марина Зудина рассказывала, что рамка фотографии Табакова светилась в первый день рождения после его смерти.