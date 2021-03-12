Подавший заявку на МРОТ Басков раздает деньги подписчикам

Москва, 12 марта. Один из самых известных блондинов страны, певец Николай Басков, который просил помощи у государства из-за пандемии, раздает деньги россиянам.

Исполнитель объявил розыгрыш среди своих подписчиков в Instagram. Он попросил поклонников писать комментарии под постом и отмечать своих друзей. Басков также предложил фанатам оценить его новую песню «Забывай».

«Завтра выберу трех победителей, которые получат по 10 тысяч рублей», — написал певец.

Прошлой весной «натуральный блондин» подал заявку на МРОТ для своих сотрудников. Певец говорил, что, как и многие артисты, оказался в бедственном положении из-за коронавируса. При этом Басков уточнял, что попросил помощи не для себя, а для своего коллектива.

«За время пандемии я никого не уволил, хотя у меня работает 38 человек. Всем надо содержать семьи, у многих кредиты», — пояснял исполнитель хита «Шарманка».

Музыкальный критик Сергей Соседов недавно нелестно отозвался о творчестве Николая Баскова. Эксперт призвал публику не ходить на концерты певца, назвав эти выступления «пустыми и безвкусными».