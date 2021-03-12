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Подавший заявку на МРОТ Басков раздает деньги подписчикам

Подавший заявку на МРОТ Басков раздает деньги подписчикам

Москва, 12 марта. Один из самых известных блондинов страны, певец Николай Басков, который просил помощи у государства из-за пандемии, раздает деньги россиянам.

Исполнитель объявил розыгрыш среди своих подписчиков в Instagram. Он попросил поклонников писать комментарии под постом и отмечать своих друзей. Басков также предложил фанатам оценить его новую песню «Забывай».

«Завтра выберу трех победителей, которые получат по 10 тысяч рублей», — написал певец.

Прошлой весной «натуральный блондин» подал заявку на МРОТ для своих сотрудников. Певец говорил, что, как и многие артисты, оказался в бедственном положении из-за коронавируса. При этом Басков уточнял, что попросил помощи не для себя, а для своего коллектива.

«За время пандемии я никого не уволил, хотя у меня работает 38 человек. Всем надо содержать семьи, у многих кредиты», — пояснял исполнитель хита «Шарманка».

Музыкальный критик Сергей Соседов недавно нелестно отозвался о творчестве Николая Баскова. Эксперт призвал публику не ходить на концерты певца, назвав эти выступления «пустыми и безвкусными».

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