ВОЗ одобрила применение вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson в экстренных случаях

Женева, 12 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование в экстренных случаях вакцины от коронавируса, разработанной подразделением компании Johnson & Johnson.

Препарат, созданной специалистами компании Janssen-Cilag, внесли в список для экстренного использования во всех странах, а также для распространения в рамках механизма COVAX. Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Такое решение в организации приняли на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), о котором стало известно накануне.

Вакцина фармацевтического подразделения Johnson & Johnson стала четвертым препаратом, получившим одобрение на использование от европейского регулятора.