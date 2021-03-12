Золотов обсудил с кубинским послом взаимодействие Росгвардии и МВД республики

Москва, 12 марта. Встреча директора Росгвардии Виктора Золотова с послом Кубы Хулио Антонио Гармендия Пенья состоялась в центральном аппарате ведомства.

В рамках переговоров Золотов и кубинский посол отметили, что подобные контакты будут способствовать формированию «прочного фундамента двустороннего сотрудничества» между Росгвардией и МВД республики на долгосрочную перспективу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, директор российского ведомства уделил особое внимание задачам, которые стоят перед Росгвардией. В том числе отметил его роль в обеспечении порядка, общественной безопасности, противодействии терроризму и экстремизму.

Концерн «Калашников» успешно завершил испытания модульного пистолета для Росгвардии, сообщало Федеральное агентство новостей. Тестирования были завершены в феврале, подтвердили в пресс-службе компании.