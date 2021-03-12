ФАН вспомнил известных актеров, чья карьера в политике провалилась

Остин, 12 марта. Многие малоизвестные актеры сделали себя имя политика, а звезды экранов порой проваливались в качестве чиновников. ФАН вспомнил знаменитостей, чей талант оказался не универсальным.

Федеральное агентство новостей писало об известном голливудском актере, лауреате премии «Оскар» Мэттью Макконахи, который заявил, что «серьезно обдумает» свое выдвижение на пост губернатора Техаса. ФАН решил вспомнить примеры, когда звезды экрана приходили в политику, но успеха не добились.

Клинт Иствуд

Образ Клинта Иствуда — воплощение идеального американского республиканца. Иствуд нередко участвовал в избирательных кампаниях других президентов США , однако сам никогда не занимал серьезных должностей. Пиком его политической карьеры стало кресло мэра в калифорнийском городке Кармел или, как его еще называют, Кармел-у-Моря. Он занял эту должность после побед на выборах как независимый кандидат в 1986 и 2001 годах. Сейчас Иствуд отошел от политики и лишь изредка дает комментарии прессе, но в Кармеле мэра Клинта вспоминают с добротой — он отреставрировал ранчо 19-го века и превратил его в престижный гостиничный комплекс с видом на Тихий океан.

Синтия Никсон

Звезда сериала «Секс в большом городе» состоялась как звезда малого экрана и театральной сцены, и свою актерскую карьеру она совмещает с политической деятельностью. Многие американцы и жители Нью-Йорка в частности любят и уважают актрису за активную гражданскую позицию по вопросам защиты прав женщин и улучшения государственной системы образования. В 2018 году Никсон приняла участие в выборах на пост губернатора штата Нью-Йорк, где проиграла в финальном раунде действующему главе Эндрю Куомо, набрав 35% голосов против 65%. Сейчас, когда Куомо находится под реальной угрозой импичмента, Никсон вполне может воспользоваться своим шансом и вернуться на политическую сцену.

Рита Кадиллак

Рита де Кассия Коутиньо (настоящее имя актрисы) пришла в бразильскую политику из «кино для взрослых». И пришла достаточно успешно: в 2008 году она участвовала в выборах на пост главы муниципалитета Прайя-Гранди в штате Сан-Паулу. В это время она не переставала сниматься во «взрослом» кино и вошла в историю как одна из самых «возрастных» порноактрис. Также Рита Коутиньо — активный член Социалистической партии Бразилии, к которой принадлежит и экс-президент страны, а также самый популярный в истории Бразилии политик Лула да Силва.

Лех и Ярослав Качиньские

До того как братья Качиньские стали одними из главных лиц польской политики, они снялись в детской картине режиссера Яна Баторы «О тех, кто украл Луну». По сюжету картины, мальчишки решаются на дерзкую проделку из-за уверенности, что Луна сделана из чистого золота. Однако в ходе приключений малолетние воришки учатся добру и состраданию, в них пробуждается совесть и любовь к ближнему. «О тех, кто украл Луну» стал одним из первых цветных фильмов в истории Польши, так что братьев Качиньских можно смело записывать в пионеры польского кинематографа.

Алессандра Муссолини

Внучка лидера Италии времен Второй мировой войны Бенито Муссолини Алессандра, сделал не самую яркую, но полноценную карьеру в актерской деятельности. Широкому зрителю она известна разве что по фильму итальянского режиссера Альберто Латтуады «Белый, Красный и...», в котором она появилась вместе с такими известными актерами как Адриано Челентано и Софи Лорен. Последняя приходилась ей родной тетей и близкой подругой. По завершении своей актерской карьеры Муссолини зарекомендовала себя как один самых эпатажных политиков Италии и Европарламента, известная своими праворадикальными взглядами и дружбой с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В 2019 году Муссолини проиграла перевыборы в Европарламент и ушла из большой политики.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало топ политиков, которых поймали в самый неудобный момент на камеру. Ругань, брань и непереводимая игра слов — все собрано в один большой материал.