Масштабные стрельбы ракетных дивизионов по БПЛА пройдут на юге России

Ростов-на-Дону, 12 марта. Тактические учения будут проходить с осуществлением боевой стрельбы из новейших систем «Тор-М2» и «Бук-М2» по беспилотным летательным аппаратам, авиации и крылатым ракетам.

В масштабных маневрах запланировано участие 20 зенитных дивизионов. Зенитные ракетные комплексы впервые будут задействованы в качестве огневого прикрытия при нападении БПЛА в составе тактических групп, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Тренировочный процесс будет проходить до середины апреля на полигонах Капустин Яр и в городе Ейск (Кубань).

Также в учениях будут задействованы бомбардировщики Су-24, истребители Су-34 и штурмовики Су-25, ракеты-мишени «Саман» и «Пенсне», а также ЗРК «Стрела-10».

Тем времен, ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» вышел на учения в море.