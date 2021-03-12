Автопроизводитель Renault полностью продал свою долю в Daimler

Париж, 12 марта. Французский автопроизводитель Renault продал долю акций немецкого автоконцерна Daimler примерно за 1,143 млрд евро. Об этом говорится в сообщении компании.

Корпорация реализовала около 16,5 млн акций, что составляет 1,54% от всех бумаг Daimler. Акции были проданы по 69,5 евро за штуку, передает «Прайм».

«Промышленное партнерство между группой Renault и Daimler остается неизменным, и эта финансовая сделка не повлияет на него», — уточняет компания.

Renault S. A. считается одной из крупнейших французских автомобильных корпораций. В альянс Renault-Nissan-Mitsubishi входит российский АвтоВАЗ. Daimler AG является одним из самых больших в мире автоконцернов, которому принадлежит 15% ценных бумаг отечественного КамАЗ. Уточняется, что выручка от продажи позволит группе Renault ускорить сокращение доли заемных средств в своей деятельности в сфере автомобильной промышленности.

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