Валерию в новом образе для шоу «Маска» назвали феей

Москва, 12 марта. Стилисты певицы Валерии вдохновились образом главной героини мелодрамы «Завтрак у Тиффани». Они нарядили эстрадную артистку в розовое платье с шелковой вышивкой и перьями.

Валерия тщательно готовится к съемкам каждого выпуска костюмированного шоу «Маска». В личном Instagram-блоге она показала наряд, в котором появится на телеэкранах в воскресенье, 14 марта. Стилисты решили одеть артистку в стиле авантюристки Холли Голайтли.

Гламурный образ Валерии подчеркнули накладной воротничок из страз, тонкий ободок на голове и широкий блестящий браслет на запястье. Количество косметики на лице звезды было минимальным: визажисты нарисовали на веках аккуратные стрелки, нанесли на щеки легкий румянец, а губы выделили нежно-розовым оттенком помады.

«Выглядите как фея из моих снов!»; «Принцесса»; «Прекрасный образ! Чудесный фильм. Сколько раз вы смотрели «Завтрак у Тиффани»?» — отреагировали подписчики звезды на публикацию.

Недавно результатом работы стилистов похвасталась и телеведущая Регина Тодоренко. Она также, как и Валерия, является членом жюри на шоу «Маска». В следующем выпуске Тодоренко предстанет в образе горничной из аниме.