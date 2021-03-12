Беременные женщины оказались более уязвимыми к заражению тяжелой формой COVID-19

Бирмингем, 12 марта. Британские ученые изучили влияние состояния беременности на течение коронавирусной инфекции нового типа. Выяснилось, что беременные женщины чаще переносят его в тяжелой форме.

Специалисты Бирмингемского университета провели исследование, направленное на изучение факторов, влияющих на течение COVID-19. Результаты научной работы были опубликованы в научном издании British Medical Journal.

Ученые выяснили, что беременные женщины чаще болеют тяжелыми формами коронавирусной инфекции, чем другие. Данные были получены в ходе анализа результатов почти 200 исследований о влиянии COVID-19 на беременных и детей. В среднем, женщины в положении попадают в реанимацию в два раза чаще, а риск оказаться на поддержке аппарата искусственной вентиляции легких увеличен в 2,6 раза.

Самыми уязвимыми являются беременные женщины, страдающие от хронических заболеваний и ожирения. Исследователи считают, что на течение коронавируса также влияет принадлежность беременной к этническим меньшинствам.

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