Австралийцы нашли способность организма для борьбы с аутоиммунными заболеваниями

Канберра, 12 марта. Ученые из Австралии обнаружили в иммунной системе организма человека необычный механизм, который может помочь в борьбе с аутоиммунными заболеваниями.

Найденный механизм оказался способен противодействовать аутоиммунным состояниям. В связи с этим специалисты предполагают, что в дальнейшем его можно будет применять для лечения различных недугов, например, астмы.

В механизме также зафиксировали наличие белка нейритина, который принимает непосредственное участие в функционировании мозга и нервной системы. Кроме того, он может бороться с чрезмерным формированием иммуноглобулина IgE, который зачастую имеет отношение к распространенным видам аллергии. Белок также подавляет образование антител, которые провоцируют аутоиммунные заболевания.

Российский врач-аллерголог Георгий Викулов тем временем рассказал о необычном явлении с аллергией на мороз и холод. По его словам, такой аллергической реакции не бывает. На самом деле это псевдоаллергия, которая может проявляться у всех по-разному.