Возлюбленную убитого месяц назад студента НГУ нашли мертвой

Новосибирск, 12 марта. Девушку, возлюбленного которой месяц назад возле Новосибирского Государственного Университета (НГУ) зарезал ее бывший молодой человек, нашли мертвой.

Бездыханное тело 18-летней студентки обнаружили в ее квартире. Правоохранители не выявили признаков насильственной смерти на трупе. Останки направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Трагедия, шокировавшая россиян, произошла в Новосибирске 16 февраля. Разъяренный студент магистратуры кухонным ножом зарезал одногруппника, к которому ушла его девушка. На своей странице «ВКонтакте» через отложенный постинг он опубликовал сообщение, в котором говорил, что планировал преступление и совершил его не на почве ревности. Сейчас он находится под арестом в рамках расследования уголовного дела об убийстве.