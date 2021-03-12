Зрители шоу «Маска» назвали любимых героев проекта

Москва, 12 марта. Поклонники популярного шоу «Маска», в котором знаменитости скрываются под костюмами разных героев, назвали любимых персонажей проекта.

Сейчас на канале НТВ идет второй сезон шоу «Маска». Пока что рассекречены имена трех персонажей: Черной пантеры, которой оказалась гимнастка Светлана Хоркина, Ананаса, сыгранного продюсером Иосифом Пригожиным, и Пингвина, воплощенного певицей Азизой. Сейчас на шоу остались 11 героев, но один из них покинет проект в ближайшее воскресенье.

На официальной странице «Маски» в Instagram уже поинтересовались у зрителей, чей номер из прошлого выпуска понравился им больше всего. Судя по комментариям, фаворитом многих поклонников проекта стала Неваляшка.

«Неваляшка больше всех понравилась»; «Неваляшка. Ну такая милашка... Кто бы там ни был!!! Такая мимимишная она»; «Неваляшка пока реально крутая», — написали комментаторы.

Среди любимых персонажей зрители называли Розовую пантеру, Единорожку и Носорога. Некоторым очень понравились номера Змеи и Зайца.

Артисты, выступающие в костюмах, держат свое участие в шоу «Маска» в строжайшем секрете. Иосиф Пригожин рассказывал, что за нарушение этого правила участникам грозят штрафные санкции.