Мужчина совратил семиклассницу в Одинцово

Одинцово, 12 марта. Правоохранители Московской области возбудили два уголовных дела в отношении молодого безработного. Как стало известно ФАН, 20-летний юноша уговорил 14-летнюю девочку вступить с ним в половую связь.

11 марта в дежурную часть полиции города Одинцово обратилась мать-одиночка с заявлением. В нем она указала, что знакомый ее дочери уговорил девочку вступить с ним в половую связь. Все действия происходили по месту жительства школьницы, пока мама была на работе.

«По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статьям УК РФ 135 «Развратные действия» и 134 «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

«Девочка воспитывается в неполной семье. Мама работает менеджером в крупном сетевом продовольственном магазине. Зачастую ребенок был предоставлен сам себе. Задержанный утверждает, что все происходило по обоюдному согласию и что насилие он не применял», — добавил источник.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то по первой статье ему грозит до трех лет лишения свободы, а по второй — до четырех лет.

Как ранее сообщал ФАН, в подмосковном городе Рошаль сотрудник службы безопасности сетевого магазина, специализирующегося на продаже алкогольной продукции, развращал школьницу. На остановке общественного транспорта он показал девочке свой возбужденный половой член. В это время рядом находилась бабушка школьницы, и практически все проходило на ее глазах. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.