Частые пробуждения по ночам могут говорить о проблемах в работе мозга

Санкт-Петербург, 12 марта. Постоянные пробуждения в три часа ночи могут говорить о сбоях в функционировании отделов головного мозга, рассказал профессор РГПУ имени Герцена Андрей Шангин.

Разные психические расстройства имеют так называемой эндогенный профиль, из-за которого сон человека прерывается, подчеркнул специалист. Это необходимо для нормализации функции глубины структур мозга. В медицине это явление называют феноменом трех часов, который сигнализирует о неком сбое в функционировании мозга.

При этом режим сна можно корректировать самостоятельно, что поможет устранить проблему частого пробуждения, рассказал Шангин. Решить проблему можно проверкой завершенности своих дел, чтобы мозг не думал о них во время засыпания. Вдобавок к этому, врач советует не увлекаться плотным перекусом перед сном.

Как сообщалось ранее, качество сна определяется регулярностью и цикличностью. Китайский блогер решил обратить внимание, что на сон не влияет поздний отбой.