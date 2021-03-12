Ученые из США выявили у бактерий способность использовать квантовую механику

Чикаго, 12 марта. Бактерии оказались способны использовать квантовую механику. Организмы применяют ее намеренно, выяснили исследователи из Чикаго.

Бактериям необходимо использовать правила квантовой механики, чтобы защитить свое фотосинтетическое оборудование. В обратном случае оно разрушается под воздействием кислорода. Научное сообщество впервые обратило внимание на подобное явление. Ранее считалось, что природа не способна применять квантовую механику.

Однако такой способ используют микроорганизмы, которые называются зелеными серными бактериями. Свет им необходим, чтобы выжить. При этом даже незначительное количество кислорода может нанести вред их хрупкому фотосинтетическому оборудованию, объяснили специалисты. Избежать разрушения бактериям помогает процесс, действующий по принципу квантовой механики. Для более глубокого исследования ученые продолжают наблюдение за организмами.

До этого исследователи обнаружили бактерию, которая способна очищать почву от загрязнений нефтепродуктами. Специалисты намерены создать препарат на базе штамма бактерии для борьбы с последствиями аварий на нефтяных предприятиях.