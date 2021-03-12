От коронавируса привилось свыше 45 тысяч жителей Мордовии

Саранск, 12 марта. К вакцинации от коронавируса присоединилось свыше 45 тысяч жителей Мордовии, 28 тысяч из них процедурный кабинет посетили повторно.

«В первую очередь, мы прививаем граждан 60 лет и старше. Можем вакцинировать медиков. Пока работников сферы образования стараемся не трогать. Кто желает, записываются на процедуру через Госуслуги», — сказал в беседе с корреспондентом ФАН главный внештатный эпидемиолог Мордовии Михаил Чумаков.

По словам собеседника, для дальнейшей стабилизации обстановки необходимо привить не менее 60% населения республики, а это 394 тысячи человек. Пока план завершенной вакцинации выполнен на семь процентов.

«Всего в Мордовию поступило 48 132 дозы вакцины Гам-КОВИД-вак (Спутник V). Очередной транш в объеме 7300 доз поступил 5 марта», — уточнил Михаил Чумаков.

Число новых случаев коронавируса уже несколько дней достигает отметки 40 и ниже. Больницы Мордовии постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Статус ковидного госпиталя остается у восьми медицинских учреждений республики. В субботу число коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, сократится до 815.

Ранее ФАН писал о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она коснется всех поликлиник Мордовии.