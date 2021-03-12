Мэра города в Челябинской области арестовали за превышение полномочий

Троицк, 12 марта. Глава администрации города Троицк Александр Виноградов арестован по решению суда сегодня. Он пробудет под стражей два месяца.

Виногродова вызвали в отдел во второй половине дня для дачи показаний. После этого он, его адвокат и пресс-секретарь уже не отвечали на звонки журналистов, пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвиняемый, по данным следователей, превысил должностные полномочия, незаконно передав в аренду третьим лицам имущество ЗАО «Теплосервис» в здании центральных тепловых пунктов с установленным в них технологическим оборудованием «Теплосервис». В результате обществу причинен ущерб в размере более 9 млн рублей.

Мэр челябинского Троицка Александр Виноградов занимал эту должность с 2014 года. С 2013 по 2014 год он являлся заместителем главы города по общим вопросам.