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Антипов призвал мировое сообщество внимательно следить за делом MH17

Антипов призвал мировое сообщество внимательно следить за делом MH17

Москва, 12 марта. Технический эксперт Юрий Антипов заявил, что расследование по делу о крушении рейса MH17 над Украиной может быть закончено уже в этом году.

Эксперт отметил, что для этого необходимо должное внимание со стороны мирового сообщества. Тогда финальную точку в деле, вероятно, поставят уже осенью текущего года.

Антипов напомнил, что специалисты по делу о катастрофе с малайзийским «боингом» нашли в Нидерландах 18 контейнеров, в которых хранятся сгоревшие части воздушного судна. Эксперт выдвинул предположение, что Голландия намеренно скрывает украинский след в этом деле.

Ранее Антипов объяснил, почему Запад не отдает заднюю часть малайзийского «боинга» для исследования российским специалистам. По его словам, это делается намеренно, чтобы не вскрылись факты, идущие вразрез с их версией.

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