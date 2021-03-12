Игорь Николаев вместе с супругой поздравил Алексея Чумакова с юбилеем

Москва, 12 марта. Сегодня свой 40-й день рождения отмечает популярный российский певец, муж экс-участницы группы «Блестящие» и телеведущей Юлии Ковальчук Алексей Чумаков. Поздравить юбиляра спешат многие знаменитости, в числе которых звездная пара — Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, сообщает Teleprogramma.pro.

Игорь и Юлия на своих страницах в instagram опубликовали поздравления Чумакову. На фотографиях чета запечатлена с именинником, Юлией Ковальчук и Юлией Емельяновой.

«С юбилеем, Алексей Чумаков!» — поздравила артиста Юлия Проскурякова.

Виновник торжества сразу же ответил в комментариях.

«Юлечка, спасибо огромное!» — написал 40-летний певец.

Игорь Николаев написал более развернутое послание, чем супруга, дав понять, что с профессиональной точки зрения ценит талант Алексея Чумакова.

«Дорогой» Леша! Группа твоих подмосковных соседей поздравляет тебя с круглой «датой» и восхищается твоим талантом, харизмой», и, пожалуй», лучшим концертным живым звуком! А еще у тебя есть два прекрасных чувства: чувство юмора и чувство такта! Будь здоров и счастлив!» — искренне пожелал вокалисту Игорь Николаев.

Подписчики звездной четы присоединились к поздравлениям кумиров и обратили внимание на позитивное фото.

«Алексея с днем рождения! Талантливый парень!», «Все на фото позитивные юмористы!», «Юля, светишься как солнце. Муж рядом! Замечательно!», «Как же я люблю такие фотки! Живые и счастливые лица, горящие глаза… Это ли не счастье? Конечно, счастье!» — подписали публикацию пользователи сети.

Как выяснилось, пары не только близко дружат, но и замечательно соседствуют. Поэтому композитор с семьей часто наведывается в гости к Алексею и его избраннице Юлии. У Чумакова и Ковальчук есть дочь Амелия, а в семье Николаевых наследница Вероника — не исключено, что и они дружат.

ФАН ранее опубликовал сводку малоизвестных фактов об имениннике.