Депутата Мосгордумы Митрохина задержали в Москве за участие в незаконной акции

Москва, 12 марта. Полицейские задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за участие в несогласованном митинге 23 января. В настоящий момент он пишет объяснение в полиции.

Задержание произошло в микрорайоне Камушки около "Москва-Сити" сразу после встречи с местными избирателями. Протоколов об участии в незаконной акции пока нет, подчеркнул Митрохин в беседе с журналистами.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что организаторы незаконных митингов в России должны помнить об угрозе жизни и здоровью их участников, сообщал ФАН. По его словам, во время подобных мероприятий может произойти все что угодно.