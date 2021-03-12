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Белорусский журналист рассказал, как власти Украины распродают детей на органы

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Белорусский журналист рассказал, как власти Украины распродают детей на органы

Минск, 12 марта. Белорусский журналист Григорий Азаренок выступил с жесткой критикой руководства Украины.

Он отреагировал на фильм «Золотое дно» польского блогера Степана Путилы, который занимался координацией белорусских протестов из Варшавы. Ленту показали на телеканале «Прямый». СМИ принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Фильм повествует о резиденциях главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Азаренок оценил власть, пришедшую к руководству Незалежной после Майдана. Экс-президент страны Виктор Янукович "оказался бомжом" по сравнению с нынешними политиками, подчеркнул журналист. Белорус указал на «ярмарку разврата», устроенную на крови рядовых украинцев. Его слова приводит телеканал СТВ.

«Они распродали всю страну — землю, заводы, порты, девушек. Они превратили цветущую страну в пиратский Бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально», — заявил журналист.

Ранее телеканал Петра Порошенко оскорбил русскоязычных людей. Ресурс разместил рекламу, где телеведущая Янина Соколова озвучила призыв: «Включай «Пятый»! Москалей это бесит!».

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