Минск, 12 марта. Белорусский журналист Григорий Азаренок выступил с жесткой критикой руководства Украины.

Он отреагировал на фильм «Золотое дно» польского блогера Степана Путилы, который занимался координацией белорусских протестов из Варшавы. Ленту показали на телеканале «Прямый». СМИ принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко. Фильм повествует о резиденциях главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Азаренок оценил власть, пришедшую к руководству Незалежной после Майдана. Экс-президент страны Виктор Янукович "оказался бомжом" по сравнению с нынешними политиками, подчеркнул журналист. Белорус указал на «ярмарку разврата», устроенную на крови рядовых украинцев. Его слова приводит телеканал СТВ.

«Они распродали всю страну — землю, заводы, порты, девушек. Они превратили цветущую страну в пиратский Бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально», — заявил журналист.

Ранее телеканал Петра Порошенко оскорбил русскоязычных людей. Ресурс разместил рекламу, где телеведущая Янина Соколова озвучила призыв: «Включай «Пятый»! Москалей это бесит!».