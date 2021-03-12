Фитнес-сообщество предложило РЖД открыть на вокзалах спортклубы без персонала

Москва, 12 марта. Национальное фитнес-сообщество России выразило готовность разработать концепцию фитнес-объектов для их встраивания в общую инфраструктуру железнодорожных вокзалов страны. Об этом ФАН сообщила президент объединения Елена Силина.

Письмо направлено заместителю генерального директора «Российских железных дорог» по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом Александра Плутника.

«Оптимальным форматом могут стать полностью автоматизированные фитнес-клубы. Они не требуют обслуживания персоналом, а технологии позволяют минимизировать риски, связанные с COVID-19, что особенно актуально в текущий момент. Подобного рода фитнес-клубы способны максимально эффективно встроиться в новую архитектуру пространства вокзальных комплексов», — рассказала ФАН Силина.

Ранее Плутник заявил, что РЖД хотят превратить вокзалы в России в многофункциональные кластеры, где будут расположены кафе, фитнес-клубы, отели и магазины. Планируется привести все подобные заведения и прилегающие территории к единому стандарту. При этом руководство компании планирует сохранить архитектурное наследие вокзальных комплексов. Сейчас эти стандарты разрабатываются. Они будут описывать сохранение архитектурного наследия вокзальных комплексов, требования к оформлению вывесок, стандарты размещения рекламы, а также правила безопасности.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала о подготовке программы по восстановлению с помощью занятий спортом людей, перенесших СОVID-19. По словам эксперта, физическая активность в этом случае требует специального подхода.