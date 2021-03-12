Рената Литвинова на полиграфе рассказала об отношениях с Земфирой

Москва, 12 марта. Самая загадочная актриса отечественного кинематографа Рената Литвинова решилась на смелый эксперимент. Она прошла испытание полиграфом от известного глянцевого издания.

Артистку спросили, нравятся ли ей мужчины. Литвинова в свойственной ей манере с томным вздохом дала положительный ответ. Затем у нее поинтересовались, испытывает ли звезда симпатию к женщинам. Ответ Литвиновой вновь оказался положительным. Оператор детектора лжи подтвердил, что знаменитость в обоих случаях сказала правду.

«Надо быть как можно закрытее. Вот как ваш костюмчик. И мой, кстати, тоже», — обратилась к полиграфологу артистка.

Кинодиве не удалось избежать вопросов о ее подруге — рок-певице и музыканте Земфире. Литвинова призналась, что считает артистку гениальной. Знаменитости никогда не ссорятся, даже из-за мелочей. Полиграфолог отметил, что это правда.

В начале февраля Земфира выпустила новый клип. На ее официальном YouTube-канале появилось видео на песню «Злой человек» — саундтрек к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».