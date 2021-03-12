ФАН выяснил, почему «Суперджет» переживет санкции

В декабре прошлого года США начали постепенно пугать санкциями против российских самолетов МС-21 и «Суперджет», ведь именно они поставляют всю авионику. ФАН попытался разобраться в проблеме и решить, что необходимо сделать для того, чтобы сделать конкурентоспособной нашу авиатехнику на рынке коммерческой авиации.

Авионика

По поводу авионики ФАН писал в своем расследовании по МС-21. Самолет фактически уже полностью российского производства. Ростех получил разрешение на серийный выпуск двигателей ПД-14, полный аналог американских. Композиционное крыло от «Иркута» и Росатома проходит последние испытания. Авионика пока российская.

Тогда авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил ФАН, что работа по авионике началась гораздо позже, чем по двигателю и крылу, но уже части позиций удалось создать аналоги. К 2025 году авионика будет полностью российской. Санкции против «Суперджета» начали вводить еще в середине 2019 года, импортные производители подняли цены на комплектующие, отказывались проводить сборку на территории России. С 2019 года много сделано для того, чтобы «Суперджет» стал независимым.

Запрет на полеты

На самом деле запрет на полеты в Европу «Суперджету» не так уж и страшен. Он фактически там не летал. «Суперджет» — самолет регионального значения, он рассчитан на короткие перелеты. Но есть еще одна проблема.

«Есть еще одна причина — это сеть обслуживания «Суперджета». «Аэрбас» летает везде, «Боинг» летает везде. И в Европе, мы прилетели туда, что-то случилось. Там и запчасти, и свои техники есть — все сделали. Сеть обслуживания «Суперджета» в Европе не развита. Она и по России пока не развита. Надо развивать эту сеть, — говорит пилот Игорь Морозов, КВС «Аэрбаса». — С учетом тех санкций, которые они пытаются применить к «Суперджету», он будет летать по России. Поэтому и летчики на это смотрят. Зачем им терять командира или второго пилота «Аэрбаса».

У всех компаний, даже у такой, как «Россия», которая будет ориентироваться на использование именно отечественных самолетов, остается авиапарк, пусть и небольшой, из «Аэрбасов», которые будут совершать заграничные рейсы.

«Боинг»

США, скорее, сами себе роют яму этими санкциями. В случае отказа от их авионики страна теряет крупного покупателя. А с учетом того, какие темпы выпуска планируются у МС-21, то, возможно, самого «прибыльного». Американский «Боинг» тоже потеряет свои позиции, их сеть обслуживания, может, и хорошо развита в Европе, а вот в России не очень. Прямой пример: 5 февраля этого года, рейс DP163 Москва — Нальчик, «Боинг-737» вместо Нальчика улетел в Астрахань. А в пункт назначения прибыл гораздо позже — с опозданием на два часа.

Как удалось узнать ФАН от источника, посадка в Астрахани была связана не с погодой, а с техникой, отсутствием технической базы «Боинга» в Астрахани. Оказывается, ранее там садился «Боинг-737» из Сургута, летевший в Махачкалу. Он вынужденно сел в Астрахани с поврежденной пневматикой. Так вот, второй самолет — из Москвы — «завез» по дороге техников и «колеса». То есть все дело в простом отсутствии базы. А в случае санкций «Боинг» свою сеть расширить не сможет. И из той же Астрахани — крупного города, главного экспортера в мире черной икры и осетровых — все грузы будут поставляться только на отечественных самолетах.

Напомним, ранее сообщалось, что акционеры авиакомпании «Боинг» обвинили совет директоров в умышленном сокрытии проблем с самолетом «Боинг 737 MAX». После первой авиакатастрофы, чтобы не снимать машину с рынка, они заявили, что с ней все прекрасно. Впоследствии выяснилось, что это неправда, вскоре разбился еще один самолет данного типа.