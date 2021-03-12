Эпидемиолог Белякова опровергла пользу аспирина в защите от коронавируса

Москва, 12 марта. Бесконтрольный прием аспирина может привести к негативным последствиям предупредила врач-эпидемиолог Елена Белякова и опровергла пользу лекарства в защите от коронавируса.

Самостоятельно назначать себе аспирин не рекомендуется. Бесконтрольный прием препарата может привести к побочным эффектам. Кроме того, научное и медицинское сообщество в России не проводило полноценных исследований по способности аспирина предотвращать заражение коронавирусом.

Единственным способом, который может защитить от заболевания инфекций, является вакцинация, объяснила в эфире «Радио 1» Белякова. Специалист напомнила, что аспирин является кроворазжижающим препаратом, который может вызвать обострение язвы желудка, гастритов и колитов.

До этого способность аспирина снижать риск заражения коронавирусной инфекцией выявили ученые из Израиля. Исследователи проверили данные более 10 тыс. человек, которые сдали тесты на вирус. Результаты показали, что почти треть из тех, кто принимал лекарство, реже заболевали коронавирусом.