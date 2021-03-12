Житель США оказался в больнице после страстных утех с подругой в грузовике

Вашингтон, 12 марта. Американец повредил мужское достоинство во время страстного секса на заправке. После неудачного движения пенис любовника увеличился в три раза, что привело к госпитализации.

Осмотрев несчастного пациента, врачи сообщили американцу неутешительное известие. Оказывается, чтобы его детородный орган вернуть в прежнее состояние, потребуется снова его сломать, чтобы на этот раз правильно зафиксировать. О злоключениях любителя страстных любовных утех сообщает Daily Star.

«Абсолютно десять баллов из десяти по шкале боли. Никто не хочет смотреть на свой пенис, в три раза превышающий нормальный размер, с капающей из него кровью», — делится пережитым ужасом американец.

По словам мужчины, он пережил свой самый страшный кошмар после, казалось бы, неплохого времяпрепровождения и страстного секса со спутницей. Молодые люди были в поездке и остановились на заправочной станции для небольшой спонтанной фантазии, но вскоре они поняли, что что-то пошло не так. Увидев свое достоинство абсолютно нехарактерных размеров и с явными повреждениями, мужчина впал в жуткий шок, сопровождавшийся не только страшным визуальным рядом, но и дикой болью.

«Я вижу кровь, льющуюся из моего члена, и она не останавливается», — почти плакал несчастный.

Дело усугубилось еще и тем, что влюбленная пара ехала 45 минут до ближайшей больницы. Добравшись до места, где есть квалифицированные врачи, парень и девушка обратились за помощью. После краткого осмотра врач сказал пострадавшему, что у него перелом полового члена и разорвана правая белковая оболочка (фиброзная ткань, покрывающая яичко).

Стоит ли говорить, что американец получил известие, само по себе не очень радостное, однако его ждала новость похуже. По словам врачей, восстановить функцию органа при помощи операции можно, но для этого они должны «сломать другую сторону».

«В противном случае пенис не будет эрегированным и прямым, он будет эрегированным и иметь кривизну, которую пациент, скорее всего, не захочет», — заключил медик.

К счастью, современная медицина спасла мужское достоинство американца, но ему запретили заниматься сексом в течение четырех недель, чтобы дать его пенису шанс выздороветь.