Икона стиля Советского Союза: певица Ирина Понаровская отмечает свой день рождения

68 лет назад родилась певица и икона стиля СССР Ирина Понаровская. Ее песни «Рябиновые бусы», «Хочешь, мы кофе сварим», «Я больше не хочу тайком любить» знал и напевал практически каждый советский гражданин.

Ирина Понаровская вошла в историю Советского Союза как одна из самых экстравагантных женщин эстрады. Она создавала тренды и меняла моду, ее красотой восхищались западные дома моды, а стиль стремились скопировать тысячи российских женщин. В честь дня рождения знаменитой певицы ФАН решил напомнить своим читателям о главных страницах жизни популярной артистки.

Родилась Ирина Понаровская 12 марта 1953 года в Ленинграде. Родители будущей певицы были музыкантами. Отец, Виталий Понаровский, работал дирижером и художественным руководителем джазового оркестра. А мать, Нина Арнольди, была концертмейстером в школе при Ленинградской консерватории. Сама судьба велела стать королевой сцены. Вскоре Понаровская научилась играть на арфе, рояле и фортепиано.

По настоянию бабушки родители отвели дочь к педагогу по вокалу Лидии Архангельской, которая «отшлифовала» голос девочки с диапазоном в три октавы. После окончания школы (в 1971 году) Ирина без всяких проблем стала студенткой Ленинградской консерватории.

«Поющие гитары»

Свою творческую биографию Понаровская начала буквально с первого курса консерватории. В стране появились многочисленные ВИА, и в одном из них, под названием «Поющие гитары», не было солистки. Отец Ирины близко знал руководителя вокально-инструментального ансамбля, поэтому проблем с трудоустройством девушки не возникло. С коллективом певица гастролировала по СССР, Польше, Чехословакии.

В 1975 году режиссер Марк Розовский задумал поставить рок-оперу, получившую название «Орфей и Эвридика». Ранее в СССР ничего подобного просто не было. Рок-опера имела оглушительный успех.

В том же году Ирина Понаровская впервые победила в международном музыкальном конкурсе. На фестивале в Дрездене она получила первую премию. Артистка исполнила песню «Люблю» на русском языке, а «Садись в поезд своей мечты» — на немецком. На конкурсе ей даже дали прозвище Фрау Фестиваль. Через год Понаровская завоевала еще одну награду. Ей вручили гран-при на фестивале эстрадной песни в польском городе Сопоте, а также дополнительный приз «за красоту, обаяние и фотогеничность» — «Мисс объектив».

Однако в ноябре 1979 года прямо на концерте в Курске певица потеряла сознание. Несколько лет она лечилась, перенесла операцию. Понаровская вспоминала: «На третий день после операции я уже делала зарядку, чтобы быстрее войти в форму. А ведь из меня во все стороны торчали аж восемь трубок!»

Возращение на сцену

На сцену Ирина Понаровская вернулась в 1980-х. Она вновь начала сниматься в кино: сыграла в картинах «Трест, который лопнул», «Золотая рыбка», «Голубые города». На телевидении вместе с актрисой Ириной Муравьевой певица вела детскую передачу «Будильник». В 1986 году Понаровская записала песню «Знаю — любил», которая попала в первый советский хит-парад. А в программе «Утренняя почта» даже показали видеоклип на эту композицию.

Ее экстравагантность и неординарный вкус оценили даже французы. В 1998-м Понаровская стала лицом Дома моды Chanel и единственная из всех звезд носила титул «Мисс Шанель СССР».

Личная жизнь

В личной жизни Ирины Понаровской было несколько браков. Первый раз она вышла замуж за руководителя ансамбля «Поющие гитары» Григория Клеймица. Однако счастливая семейная жизнь не сложилась, и спустя полтора года супруги развелись.

Вторым мужем певицы стал джазмен Вейланд Родд — американец, родившийся в Москве, сын исполнителя роли Геркулеса в фильме 1945 года «Пятнадцатилетний капитан». У пары родился сын Энтони. Третий раз Понаровская вышла замуж за доктора Дмитрия Пушкаря, который входил в президиум общества урологов России. Их совместная жизнь длилась на протяжении 11 лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что после триумфального возвращения на российскую эстраду в 2019 году популярная советская и российская певица Ирина Понаровская удивила поклонников новым имиджем.