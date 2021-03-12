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Славянская ведьма Анаконда раскрыла, что сулит миру бум рождаемости близнецов

Славянская ведьма Анаконда раскрыла, что сулит миру бум рождаемости близнецов

Москва, 12 марта. Славянская ведьма Евгения Белова (Анаконда) в беседе с ФАН объяснила, что увеличение рождаемости близнецов в мире напрямую связано с человеческим прогрессом.

Ведьма полагает, что бум рождения близнецов — очень интересная тенденция, которая наблюдается сейчас по всему миру. Евгения рассказала, как рождение близнецов воспринималось в славянских традициях.

«Считалось, что если человек стоит на высокой ступени развития, то ему очень сложно в одиночку воспринимать весь объем информации и творческого потенциала, которыми он должен овладеть, — сообщила собеседница ФАН. — Считалось, что таким образом высшие силы разделяют человека надвое, помогая двум половинкам овладеть большим объемом информации и знаний. И мистических, и обыкновенных».

Анаконда отметила, что близнецы трактовались положительно не только в славянской, но и в скандинавской традиции.

«Даже некоторые боги были близнецами, — заметила ведьма. — К примеру, в скандинавской традиции близнецы — Фрейя и ее брат Фрейр. Это боги, которые очень почитались, особенно в позднем Средневековье. Фрейр был одним из главных богов скандинавского пантеона. Эти близнецы стояли на очень высоких ступенях».

Евгения Белова (Анаконда)

Анаконда выразила мысль, что технологический прогресс способствует увеличению числа близнецов в мире.

«Каждое последующее поколение — умнее предыдущих, — отметила ведьма. — Именно поэтому сейчас действительно появляется все больше и больше близнецов. Можно сказать, что это некий шаг на пути к еще большему прогрессу, к прорывным открытиям, новым технологиям, научным достижениям. Они позволят нам лучше понять структуру нашего мира, осознать ее. Но и в том числе, конечно, овладеть некими мистическими знаниями, без которых даже наука не может двигаться вперед».

В заключение славянская ведьма выразила уверенность в том, что рекордное увеличение случаев рождения близнецов за всю историю — положительное явление.

«Близнецы — это очень обнадеживающая тенденция», — заключила Анаконда.

Напомним, что британский журнал Human Reproduction опубликовал данные, согласно которым сейчас на Земле рождается рекордное число близнецов — 1,6 млн пар ежегодно. Это на треть больше, чем 30 лет назад.

Ранее славянская ведьма Анаконда раскритиковала традицию праздновать 1 марта День кикиморы.

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