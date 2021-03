Конгресс Бразилии заморозит повышение зарплат чиновникам ради поддержки бедняков

Депутаты Национального конгресса Бразилии приняли в первом чтении новый законопроект о финансовой поддержке наименее обеспеченных слоев населения. Эти меры обойдутся бюджету страны в восемь миллиардов долларов, сообщает издание Jornal Nacional.

Миллиарды для бедных

Вчера палата депутатов Бразилии 366 голосами против 127 приняла закон о экстренной помощи населению. Власти страны планируют выделить 44 миллиарда реалов (8 миллиардов долларов) на выплату четырех месячных пособий по 250 реалов (45 долларов). Спикер палаты Артур Лира из партии «Прогрессисты» заявил, что этим меры необходимы, чтобы «поддержать благосостояние народа».

«Мы обеспечили чрезвычайную помощь. Этот законопроект создает для правительства условия и способы эффективного регулирования государственной службы с учетом прогнозов расходов, необходимых для функционирования государственного аппарата», — заявил он.

Деньги на помощь бедным заберут у чиновников — для принятия законопроекта депутатам пришлось заморозить до конца года повышение заработных плат и наем новых государственных служащих на федеральном и региональном уровне. Этого требует закон о лимите государственных расходов. Согласно планам правительства, расходы Бразилии в 2021 году составят 95% от планируемых доходов.

A PEC 186/19 permite ao governo federal pagar um novo auxílio emergencial, com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos; e impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. https://t.co/hGecx3JICV — Câmara dos Deputados (@camaradeputados) March 12, 2021

Законопроект был разработан Сенатом Бразилии и одобрен 3 марта 62 голосами против 16. Сенаторы отклонили предложение «Партии трудящихся» (PT) о выплатах в размере 600 реалов, сумму материальной помощи определили депутаты. Спикер Сената Родриго Пачеко из партии «Демократы» заявил, что правительство всегда было заинтересовано в этом законе.

«Мы пришли к пониманию того, что экстренную помощь необходимо продлить на четыре месяца. Это наша позиция и мы выражаем ее исполнительной власти, которая всегда соглашалось с необходимостью этих пособий», — отметил спикер.

#política via #G1 - Auxílio emergencial: Pacheco defende volta do pagamento em março e por quatro meses https://t.co/AoSe7e46mp — Inteligov (em ????) (@inteligovbr) February 23, 2021

Законопроект поддержали практически все провластные конгрессмены, которые ранее выступали против увеличения госрасходов. Столь тесное единство законодательной и исполнительной власти стало возможно после победы союзников президента Жаира Болсонару на выборах спикеров Конгресса, что поставило точку в противостоянии между президентом и парламентом.

Кто получит пособия

Окончательное решение по новым пособиям примет правительство Бразилии. В 2020 году аналогичные выплаты в размере от 54 до 107 долларов получили 68 миллионов бразильцев из малоимущих семей с доходом менее трех МРОТ, из числа самозанятых и безработных. На выплаты пришлось потратить 90 миллиардов долларов. В этом году на прямую материальную поддержку предположительно смогут претендовать до 32 миллионов человек.

Em 2020, 55% dos beneficiarios do auxílio emergencial eram mulheres. As que chefiavam famílias foram diretamente afetadas com a interrupção, e hoje a PEC emergencial quer oferecer R$ 375. PRESSIONE: https://t.co/vAjFn0t9Ib #600ateofimdapandemia — Natalie Unterstell (@unatalie) March 11, 2021

Помощь бедным — и президенту

Как выяснили исследователи Datafolha, личный рейтинг президента Болсонару напрямую зависел от выплат пособий самым бедным слоям населения. Так, после продления выплат в сентябре 2020 года 55% респондентов из бедных Северо-восточных штатов (традиционной электоральной базы социалистов и коммунистов в Бразилии) положительно оценили деятельность президента. В феврале 2021 года, после отмены пособий, рейтинг главы государства в регионе упал до 29%.

Aprovação ao governo Bolsonaro desaba no Nordeste com fim do auxílio emergencial https://t.co/Iy96WQi3jh — Yahoo Brasil (@YahooBr) February 4, 2021

Ранее Болсонару решительно отказывался от новых выплат для бедных: предыдущие, по его словам, дорого обошлись федеральному правительству и увеличили госдолг Бразилии.

«Нет, я продлевать не буду. Говорите об этом с министром экономики Гедесом, не со мной. Оно называется «чрезвычайное». Это не продолжительное пособие, не пожизненное и не пенсионное. Мне очень жаль, что многие голодают, но наши возможности увеличения долга иссякли», — заявил Жаир Болсонару в январе 2021 года.

Rio de Janeiro mostrou a força do Fora Bolsonaro nesse sábado #CarreataForaBolsonaro pic.twitter.com/iMG14FSuJN — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 23, 2021

В ответ на риторику президента в 50 городах Бразилии прошли массовые протесты недовольных граждан, которые призывали власти вновь поддержать бедные слои населения и обеспечить страну вакцинами против коронавируса.

Мнение изменилось

Экономист Вальдо Круз считает, что Болсонару в очередной раз изменил свою позицию из-за рост общественного недовольства кризисом в системе здравоохранения и нехваткой вакцин. Он также считает, что президент решил задобрить население из-за активности бывшего президента Инасиу Лулы да Силвы, с которого были сняты все обвинения в коррупции.

Лула вновь может занимать государственные должности и уже заявил, что собирается участвовать в президентских выборах 2022 года. Согласно недавнему соцопросу, за социалиста готовы проголосовать 50% бразильцев, в то время как переизбрание Болсонару поддерживают 38% респондентов.