Вьетнамский флешбэк: военные США возвращаются в места «былой славы»

В Южно-Китайском море всегда неспокойно. То тайфуны, то американцы со своим флотом, то спорные острова «взрывают» новостные ленты. В начале февраля пришло сообщение, что две авианосные ударные группы ВМС США с общим количеством кораблей 60 штук как ни в чём не бывало «прогулялись» у китайских берегов в рамках укрепления международных прав на свободное мореходство.

Спустя 55 лет после Вьетнамской войны США, кажется, возвращаются в регион. Специально для Федерального агентства новостей журналист Сергей Бродарь вспоминает, к чему привело появление американцев во Вьетнаме в прошлом веке, и с места событий объясняет, как изменилась страна с тех пор.

Командующий 12-ой авианосной ударной группой американского флота контр-адмирал Дуг Вериссимо после активизации Штатов в акватории заявил прессе, что военные КНР увеличили присутствие как военных кораблей, так и боевых самолетов в Южном Китае.

«Мы видим большее количество самолетов, большее количество кораблей китайских ВС, используемых на ежедневной основе», — отмечал контр-адмирал.

Пожаловался товарищ Дуг Вериссимо прессе, а журналисты Washington Times поспешили заявить, что ситуация в Южно-Китайском море накаляется.

Конечно же, все мы понимаем, что на океанских яхтах под мирными разноцветными флагами подобные акции выглядели бы менее устрашающе. Тем более в том регионе, где помимо «злобного» Китая и спорных территорий имеется огромный запас нефти и газа.

Обратно во Вьетнам

5 марта 2020 в порту Дананга пришвартовались два корабля — авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт» и ракетный крейсер «Банкер Хилл». На их борту находились представители дипломатии и американского командования, которые прибыли в страну с официальным визитом.

Делегацию США возглавляли адмирал Джон Аквилино, небезызвестный командующий Тихоокеанским флотом, и посол Штатов во Вьетнаме Дэниел Критенбринк. Заместитель председателя муниципального народного комитета и местные жители встретили военных в тёплой дружественной атмосфере.

VIETNAM (March 6, 2020) Adm. John C. Aquilino, commander, U.S. Pacific Fleet, his wife and U.S. Ambassador to Vietnam Daniel Kritenbrink watch a band performance during a community relations project for sailors of the USS Theodore Roosevelt (CVN 71) https://t.co/Kf7FSzIDmA — John P. Jones (@J_PaulJones) April 16, 2020

Во время визита делегация США участвовала в общественных мероприятиях, обе стороны делились своими знаниями и опытом в реагировании на инциденты, бедствия и болезни. Американские представители посетили популярные туристические достопримечательности. Впрочем, тут не грех напомнить, что в прошлый раз американцы высаживались в Дананге 8 марта 1965 года в составе двух батальонов корпуса морской пехоты.

«8 марта после шести недель путешествия из Японии под пасмурным небом и моросящим дождем четыре корабля оперативной группы 76 прибывают в Дананг. Это первые боевые части США, развернутые во Вьетнаме. Две батальонные десантные группы из 3-й дивизии морской пехоты присоединятся к уже имеющимся 23 000 военнослужащих США. 3 500 прибывающих морских пехотинцев США встречают экскурсанты, проститутки и четыре солдата армии США», — гласит запись из истории военной полиции США во Вьетнаме.

Что и говорить — спустя 55 лет приветствие прошло намного лучше. Да и ситуация несколько иная. Из последних новостей: 22 февраля 2021 года в Дананг прибыла группа военных экспертов — как утверждается, в гуманитарных целях, ради поиска останков пропавших без вести солдат США в годы Вьетнамской войны. Ну что же, вполне благородное дело.

Как говорится:

«В прошлый раз, когда военные корабли часто мелькали в этих водах, всё закончилось не очень хорошо».

Эхо войны

О войне во Вьетнаме написано очень много книг, в основном на Западе, конечно. Отсняты сотни километров видеоплёнки и собраны тонны документов. По сей день в мире имеется огромное количество людей вдохновлённых той эпохой.

Немалую долю во всё это внесла медиакультура США. Музыка, художественные киноленты, колоритные образы и романтика джунглей когда-то и мне здорово ударили в голову. Никогда в жизни я бы не подумал о том, что буду ходить по вьетнамской земле своими ногами и видеть важные исторические места своими глазами. И не как турист-однодневка, а с полным погружением в культуру и быт этого народа.

Обходить тему гражданской (в первую очередь) войны во Вьетнаме, уже, пожалуй, невозможно — особенно на фоне активизации США в регионе. Поэтому пришло время рассмотреть ситуацию в стране в формате «До и после».

Нячанг — авиабаза и курорт

До середины 19 века Нячанг оставался совершенно дикой территорией, родиной племен Чам. Многие исследователи уверяют, что современное название города появилось в результате вьетнамского прочтения чамского названия реки Кай, разделяющей современный город на две половины.

Это же название получил и знаковый для событий войны аэропорт «Нячанг», введенный в эксплуатацию в 1935 году. В первую индокитайскую войну французские ВВС именно здесь открыли центр подготовки специалистов для недавно сформированной RVNAF (ВВС Вьетнама).

В ходе Вьетнамской войны с 1959 по 1975 годы база использовалась подразделениями армии, военно-воздушных сил и корпуса морской пехоты ВМС США. Во время боевых действий оборона подобных объектов отражала всю суть конфликта: когда вся страна превратилась в поле боя, тыла не существовало.

April 23, 1965: Intensifying operations and slowly increasing losses have caused a shortage of aircraft. One solution that was considered (but never implemented) was restarting production of the Douglas A-1 Skyraider. which first entered service in 1946. pic.twitter.com/2J3kJSqm89 — Crime in NYC (@CrimeInNYC) April 23, 2019

Авиабазы, относительно незатронутые сухопутными войсками в прошлых войнах, больше не считались безопасными убежищами. Они тоже пострадали от дорогостоящих наземных атак и минометных обстрелов.

В пределах легкой досягаемости войск Северного Вьетнама базы во Вьетнаме и Таиланде подвергались атакам 478 раз с 1964 по 1973 годы. Сто пятьдесят пять американцев были убиты и 1702 ранены, а также 375 самолетов союзников были уничтожены и 1203 повреждены. Фактически в наземных боях было потеряно больше самолетов США (101), чем в воздушных боях с МИГами (62).

За время Вьетнамской войны базу несколько раз модернизировали, в том числе изменив направление ее взлетно-посадочной полосы. А когда силы Северного Вьетнама захватили объект в апреле 1975 года, его стали использовать в качестве базы сначала советские, а после и российские ВВС вплоть до 2002 года.

При этом аэропорт также являлся гражданской воздушной гаванью с внутренними маршрутами, соединяющими Нячанг, Сайгон, Далат, Дананг и Хюэ. Однако в мае 2004 года он прекратил работу в гражданских целях и использовался только для обучения Офицерской школы технического командования ВВС.

Окончательно история базы завершилась в 2009-м — когда правительство постановило сделать аэропорт социально-экономическим объектом. Сейчас на его территории идет благоустройство для строительства жилых кварталов, а основная площадка аэропорта перенесена в Камрань.

Про людей

Первая наступательная операция с участием США в Нячанге «Найти и уничтожить» началась 10 октября 1965 года. Задача американской армии состояла в том, чтобы уничтожить силы Вьетконга вблизи нячангской авиабазы.

Войска Южного Вьетнама заняли оборонительную стойку и в сражении не участвовали. Тогда окрестности города были буквально залиты напалмом. Огромные территории с зелеными насаждениями и несколько деревень превратились в пепел. Разумеется, подобные операции проходили нечасто. Всё-таки Нячанг для военного американца — больше рутина с постоянно напряжённой нервной системой.

Учитывая тот факт, что юг Вьетнама по большей части был лоялен к правящему режиму, а солдаты и офицеры охотно сорили деньгами, жители Нячанга в самом городе охотно принимали их в клубах и относились, как ходячим кошелькам. На момент 1965 года с дисциплиной личного состава военнослужащих был полный порядок — насколько это было возможно, конечно. А вот ближе к завершению войны алкоголь и наркотики стали причинами травм среди личного состава и мирных жителей.

Более того, появились случаи отказа от участия в боевых действиях. Дело доходило до того, что военная полиция принимала суровые меры к своим же соотечественникам. Так, например, в сентябре 1971-го 14 солдат 35-й инженерной группы забаррикадировались в укрытиях-бункерах в бухте на расстоянии 30 километров от Нячанга. Военным полицейским пришлось вести осаду, чтобы заставить сослуживцев покинуть укрытие.

Многие американские военные начали или закончили свою, прямо скажем, нелёгкую службу в Нячанге. Вне боевых действий они весьма недурно проводили время, имея доступ к лучшим пляжам, тёплому морю, палящему вдали от кровопролитных боев солнцу и минимальный шанс быть подстреленным. В увольнении военные мало чем отличались от современных туристов.

Похождения солдат, как и кровавые боевые действия, уже неотделимы в нашем представлении от событий войны, так красочно описанных в современной культуре. Разумеется, «радужная» жизнь американских военных — далеко не главное в этом масштабном конфликте. Однако она стала неотъемлемой частью как самой войны, так и вьетнамской истории.