Дело владимирского интернет-педофила передали в суд

Владимир, 12 марта. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Александра В., обвиняемого в сетевой педофилии, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, фигурант дела использовал интернет для совершения преступлений. Так, мужчина создал несколько страниц в социальных сетях под вымышленными именами, знакомился с несовершеннолетними и побуждал их к различным развратным действиям с помощью фото- и видеосъемки.

Кроме того, злоумышленник распространял полученные материалы среди друзей и знакомых пострадавших ребят. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 11-летней падчерицей, сообщало РИАМО. Заявление в полицию написала мать ребенка. О происходящем она узнала случайно и сразу обратилась в правоохранительные органы.