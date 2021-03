Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Тегеран, 12 марта. Иранский контейнеровоз Shahr E Kord был поврежден неизвестным баллистическим объектом. Представитель государственной судоходной компании IRISL Али Гиасян уже назвал этот инцидент «террористической атакой».

Iran Shipping Lines Group says the Shahr E Kord cargo ship was struck by an explosion on Wednesday in the Mediterranean en route to Europe. pic.twitter.com/T3MYxr5WGj

Неизвестный объект взорвался на борту и вызвал небольшой пожар, который был быстро ликвидирован. Экипаж не пострадал.

Инцидент произошел в восточной части Средиземного моря во время рейса судна в Европу. В настоящий момент Shahr E Kord находится в сирийском порту Банияс и после ремонта отправится к месту назначения.

#MiddleEast: Iranian tanker has been attacked off the coast of Syria. Footage has been released of the fire aboard the Shahr e Kord from yesterday's event. pic.twitter.com/qw2x5pT3qm