Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Тегеран, 12 марта. Иранский контейнеровоз Shahr E Kord был поврежден неизвестным баллистическим объектом. Представитель государственной судоходной компании IRISL Али Гиасян уже назвал этот инцидент «террористической атакой».

Iran Shipping Lines Group says the Shahr E Kord cargo ship was struck by an explosion on Wednesday in the Mediterranean en route to Europe. pic.twitter.com/T3MYxr5WGj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 12, 2021

Неизвестный объект взорвался на борту и вызвал небольшой пожар, который был быстро ликвидирован. Экипаж не пострадал.

«Такие террористические акты равносильны морскому пиратству и противоречат международному праву о безопасности коммерческого судоходства. Мы примем юридические меры для выявления виновных через соответствующие международные учреждения», — сказал Гиасян.

Инцидент произошел в восточной части Средиземного моря во время рейса судна в Европу. В настоящий момент Shahr E Kord находится в сирийском порту Банияс и после ремонта отправится к месту назначения.

#MiddleEast: Iranian tanker has been attacked off the coast of Syria. Footage has been released of the fire aboard the Shahr e Kord from yesterday's event. pic.twitter.com/qw2x5pT3qm — Asian OSINT (@AsianOSINT) March 12, 2021

Тегеран пока не выдвинул официальных обвинений.

«Таинственные нападения» в южных водах

Иранские суда в этом регионе нередко попадают под удар Израиля. По оценкам экспертов, за последние два года произошло не менее дюжины подобных эпизодов. Это касалось тех контейнеровозов и нефтевозов, которые направлялись в Сирию. Однако Shahr E Kord совершал коммерческий рейс в Европу.

Скорее всего, этот инцидент является эпизодом очередного обострения ирано-израильских отношений, что, помимо прочего, находит отражение в морских стычках. Так, схожее «анонимное» нападение произошло 28 февраля вблизи иранского побережья. Тогда был нанесен удар по израильскому коммерческому судну Helios Ray.

Израиль обвинил в нападении Иран, хотя и было упомянуто, что причастность Тегерана еще предстоит доказать в ходе расследования. Судя по отсутствию результатов следствия, оно все еще продолжается.