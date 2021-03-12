Президент Армении вернулся к работе после медицинского обследования

Ереван, 12 марта. Армянский лидер Армен Саркисян приступил к рабочим обязанностям после пройденного медицинского обследования, заявили в пресс-службе президента.

Армянский врачи успешно провели медицинское обследование Армену Саркисяну, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы главы государства. Сейчас президент республики может приступать к работе в обычом режиме.

Ранее сообщалось, что президента Армении Армена Саркисяна доставили в больницу, где он проходит обследование из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. COVID-19 у главы государства был обнаружен 5 января.