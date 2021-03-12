Геологи обнаружили на дне Карибского моря горячую «реку камней»

Вашингтон, 12 марта. Детальное изучение найденной на дне Карибского моря «реки камней» привело геологов Хьюстонского университета (США) к неожиданному открытию.

Прежде считалось, что движение литосферных плит на дне моря является самостоятельным процессом. Однако ученые пересмотрели эту теорию. Нижние слои, разогретые до максимально высоких температур, оказались способны влиять на перемещение тектонических плит.

Специалисты проанализировали кадры со спутников и зафиксировали незначительные движения в гравитационном поле в районе Карибского моря. Изменения были спровоцированы горячей «рекой камней», которую под напором нижних слоев выносит из Тихого океана в сторону Карибского моря. По версии ученых, процесс начался около восьми млн лет назад.

Российские ученые создали систему для наблюдения за движением земной коры. С ее помощью можно будет прогнозировать опасные изменения в положении тектонических плит, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что группа ученых спрогнозировала появление нового континента в Индийском океане. Они провели исследование состава пород архипелага Кергелен.