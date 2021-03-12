Памфилова назвала количество желающих провести онлайн-голосование регионов

Москва, 12 марта. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова напомнила, что прием заявок на проведение онлайн-голосования на выборах в 2021 году продолжается.

По состоянию на вечер 12 марта Центризбирком получил 11 заявок из регионов страны на проведение дистанционного голосования. Москва не относится к этим субъектам.

Тестирование системы электронного голосования перед выборами 2021 года проведут в мае, после чего будет принято решение о ее внедрении. Об этом ранее сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.