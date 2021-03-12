Китай сообщил об успешном запуске модифицированной ракеты-носителя «Чанчжэн-7А»

Пекин, 12 марта. Китай успешно запустил модифицированную ракету-носитель «Чанчжэн-7А» с экспериментальным спутником экологического мониторинга.

Об этом сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники.

Известно, что запуск состоялся в ночь на 12 марта в 01:51 по местному времени (в четверг, в 20:51 по Москве). Ракета стартовала с космодрома Вэньчан, который находится в южной китайской провинции Хайнань. Спутник уже вышел на заданную орбиту.

Это уже 362-й запуск ракет-носителей серии «Чанчжэн». Модифицированная версия ракеты «Чанчжэн-7А» впервые стартовала в марте прошлого года, однако пуск был признан неудачным. Заместитель главного конструктора «Чанчжэн» Ма Чжунхуэй отметил, что «успешный запуск CZ-7A символизирует модернизацию китайских ракет».

Новая версия ракеты использует экологически чистое топливо, состоящее из жидкого кислорода и керосина.

Как сообщалось ранее, российская ракета-носитель «Протон-М» поступит на космодром Байконур к началу декабря 2021 года.