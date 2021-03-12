Житель Йошкар-Олы взял кредит и перевел аферистам 1,4 млн рублей

Йошкар-Ола, 12 марта. Йошкаролинец повелся на уловку мошенников и лишился крупной суммы денег.

На телефон потерпевшего поступил звонок от «сотрудников банка». Они сообщили, что на его имя пытались оформить кредит. Для того чтобы защититься, аферисты посоветовали жертве оформить на себя займ, а деньги вернуть обратно в банк, на что йошкаролинец согласился, пишет «Медиапоток».

За два дня мужчина перевел злоумышленникам 865 тысяч рублей, которые ему дали в банке, а потом и личные средства. Поняв, что его обманули, местный житель пожаловался полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность звонившего устанавливают правоохранители.

Обвиняемый в мошенничестве 35-летний выходец с Украины Андрей Пейтер находится в СИЗО «Кресты», сообщал ФАН. Мужчина обманом вынудил генерала МВД перевести 600 тыс. рублей.