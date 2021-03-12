Савичева призналась, что в детстве побаивалась отца

Москва, 12 марта. Финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Юлия Савичева рассказала о своих отношениях с родителями и раскрыла, к кому из родных ближе ее маленькая дочь.

Певица посвятила семейным отношениям пост на своей странице в Instagram. Она предложила подписчикам обсудить тему близости детей и родителей. Исполнительница напомнила о стереотипе, согласно которому дочери обычно ближе к отцам, а сыновья — к матерям. Однако в семье Савичевой все было по-другому.

«Я — мамина дочка, как что — сразу к ней. Она — очень мягкий человек, а папа — строгий. Честно скажу, все свое детство немножко побаивалась его, и отношения у нас складывались соответствующие», — призналась певица.

Сейчас знаменитость хорошо общается с отцом и иногда обсуждает с ним темы, на которые не могла бы поговорить с матерью. Что касается дочери Савичевой, то пока нельзя сказать, к кому она больше тянется — к маме или папе. Девочка очень много времени проводит с бабушкой и дедушкой, поэтому очень близка с ними.

Юлия Савичева замужем за композитором Александром Аршиновым. Певица признавалась, что однажды бросила супруга после выкидыша. Артистка назвала свой поступок глупым.