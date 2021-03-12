Режиссер Светлана Дружинина рассказала, за что благодарна актрисе Татьяне Лютаевой

Знаменитый советский и российский режиссер и сценарист Светлана Дружинина заявила ФАН, что благодарит Бога за то, что ей посчастливилось встретить на своем пути актрису Татьяну Лютаеву.

Народная артистка РФ в эксклюзивном интервью не отказала себе в удовольствии высказаться по поводу дня рождения заслуженной артистки РФ, которой в пятницу исполнилось 56 лет, и пожелать ей удачи и успехов.

— Светлана Сергеевна, вспомните, как Татьяна Лютаева появилась в фильме «Гардемарины, вперед!», вышедший на наши экраны в 1987 году?

— Татьяна пришла к нам, как говорится, со студенческой скамьи, и слава тебе, Господи! Человек она тогда была достаточно светлый, влюбленный в кинематограф, верующий во все чудеса кино и в окружающих ее людей. И это было прекрасно. Потому что именно это помогло мне сделать такой невероятно чистый, легкий, светлый образ нашей русской красавицы Анастасии Ягужинской, на которую так, так сказать, запал душой и сердцем французский шевалье Де Брильи в исполнении Михаила Боярского.

Татьяна попала к нам в очень сложный момент, когда была перестроечная пора, и актрис на эту роль, если честно, было не так уж и много. Тогда была в моде совершенно потрясающая, если помните, песня «Мочалкин блюз» (в исполнении группы «Аквариум». — Прим. ФАН). И вот мой сын, который учился на операторском факультете, а все же операторы пытаются снимать красивых девчонок (смеется), сдавал по этому поводу экзамен и сказал: «У нас есть такая роскошная мочалка!» Я говорю: «Давайте поищем эту мочалку!» Вот так и появилась у нас Татьяна Борисовна Лютаева.

— Это же был вообще ее первая кинокартина в актерской карьере?

— Да, дебютная. Она из Одессы, светлая такая. Поэтому все вокруг ее удивляло, радовало. Она была всем очень благодарна. Спасибо ей за это огромное! А я ей очень благодарна за то, что Татьяна очень достойно ведет себя по отношению к фильму и ко мне, в частности. По крайней мере, она не сказала ни одного нелюбезного слова, что очень важно.

Но, к сожалению, Лютаева оказалась по достоинству выше некоторых мужчин. Но так бывает, и вы никуда от этого не денетесь.

Моя следующая картина сейчас — это продолжение «Гардемаринов», пятый по счету фильм «Гардемарины 1787». Предыдущий, «Гардемарины IV», заканчивается фразой Де Брильи-Боярского. Он всегда, говорит, знал, что «женщины — это главное богатство России». Вот она достаточно красноречиво свидетельствует о том, чем и кем для нас всех является Танечка Лютаева

— Она сыграет у вас в следующем фильме?

— К сожалению, в этой картине она не могла сниматься, по целому ряду, скажем так, объективных причин. Это нормально и естественно. Но это совсем не значит, что мы Татьяну потеряли!

Потому что ее жизнь в нашем фильме продолжит ее экранная дочь. Ее зовут Александрой в честь пропавшего отца Александра. Кстати, в честь него назвали и «кинематографического сына» Алеши Корсака, которого играет Дмитрий Харатьян.

Так что у нас не только 60-летние гардемарины лихо себя проявляют — они по-прежнему дерутся, скачут, фехтуют, — но и дети наших героев, прошедшие через какие-то годы испытаний. И в честь своих друзей и отцов названы Александрой и Шуркой, которые продолжают их линии в фильме «Гардемарины 1787». И, конечно, они говорят о ней только самым добрым словом.

— А что случилось с героиней Лютаевой?

— К сожалению, по сценарию она ушла из жизни, умерла во время родов…

— Что пожелаете Татьяне Борисовне в ее день рождения?

— Я хочу вам еще кое-что сказать! Сейчас она занимается тяжелой работой — режиссурой. И я думаю, что эти практика и опыт, которые Лютаева приобретет в связи с этой сложнейшей профессией, дадут ей возможность понять и принять меня во всех моих ипостасях (смеется).

Потому что пока актер не станет режиссером и не поймет все это изнутри — поставить фильм и образ, — он никогда не поймет все оценки, события, суть и поведение… Вот когда она встала на мою роль, на мою работу, то во многом поймет, что такое — женщина в роли мужской профессии. В любом случае я желаю Татьяне только удачи и успехов. И ей, и ее детям, и ее внукам!

Татьяна Лютаева сыграла в 140 кинофильмах и телесериалах. Среди них три части «Гардемаринов», «Ты есть», «Есенин», «Мамочки», «За последней чертой», «Женская собственность», «Охота на изюбря», «Людмила Гурченко» и другие.

Дочь Лютаевой — не менее известная актриса Агния Дитковските.

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