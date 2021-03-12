Двух белорусских консулов могут выслать из Польши

Варшава, 12 марта. Министерство иностранных дел Польши сообщило о намерении выслать из страны двух консулов Белоруссии в ответ на высылку своего дипломата из республики.

Из-за продолжающихся «недружественных жестов Минска» к польским дипломатам Польша вынуждена выслать генконсула Белоруссии в Белостоке и консула республики в Варшаве. Об этом замглавы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач написал в Twitter.

Минск ранее предложил представителю дипмиссии Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть Белоруссию после его участия в неофициальной акции, посвященной «дню проклятых солдат».