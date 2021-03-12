Еще совсем недавно считалось, что мужское лицо должно быть идеально гладким, и продажи электробритв били все мыслимые и немыслимые рекорды. Однако модные тенденции быстро сменяют друг друга, и несколько лет назад жизнерадостные испанцы ввели новый тренд на ношение бороды.

С обложек журналов нам улыбаются знаменитые обаятельные бородачи: Джордж Клуни, Хью Джекман, Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Брэд Питт, Дэвид Бэкхэм. Прилежный выпускник Хогвартса Гарри Поттер в исполнении Дэниэла Рэдклиффа и тот примерил на себя «бородатый» образ.

Что тут скажешь — борода нынче в моде. Но только в том случае, если растительность на лице выглядит ухоженно. Поддержание ее в идеальном порядке требует от мужчин не меньше усилий, времени и денежных вложений, чем прически их прекрасных дам. Недаром барбершопы пользуются такой сумасшедшей популярностью и открываются едва ли не в каждом дворе, а различные косметические средства по уходу за бородой занимают почетное место на полочке в ванной.

И все же способ немного сократить расходы на регулярные походы к барберу существует. Если раньше традиционным подарком на 23 Февраля мужчине был бритвенный станок, то теперь, похоже, его место прочно заняли триммеры для бороды, которые помогают быстро и в домашних условиях подровнять выбивающиеся волоски, не обращаясь к услугам профессионалов.

Триммер для стрижки бороды едва ли можно назвать технической новинкой, и многие знаменитые бренды успели выпустить достаточно широкую линейку моделей. Мы решили помочь читателям сориентироваться во всем многообразии доступных бытовых вариантов и рассказать, какое устройство лучше выбрать. Важные критерии, на которые стоит обратить внимание перед покупкой, а также традиционный рейтинг лучших — в материале журналиста ФАН.

Отличия триммера от другого типа устройств для стрижки и бритья

На первый взгляд может показаться, что покупка триммера для бороды — это лишняя трата денег и с его задачами прекрасно справится электробритва или машинка для стрижки волос. Однако это только видимость. Триммер — это самодостаточный прибор, который совершенно точно необходим каждому брутальному мачо, который хочет поддерживать свой образ с помощью аккуратной растительности на лице.

Итак, вот ряд причин, почему вам нужен именно триммер, а не электробритва:

В некоторые модели электробритв уже встроен триммер, однако он годится лишь для того, чтобы слегка подровнять бакенбарды и усы или слегка освежить стрижку. Для более тонкой работы такие устройства 2-в-1 малопригодны, поскольку имеют слишком маленькое и неудобно расположенное лезвие.

Электробритва и триммер — два совершенно отдельных устройства, обладающих разным функционалом. Первое нужно для гладкого бритья, второе предназначено лишь для укорачивания волосков, при этом прямой контакт с кожей отсутствует, как и вероятность порезов.

Иногда универсальность — это все-таки хорошо. Например, здорово, если триммер дополнительно оснащен сетчатой бритвой — эта функция идеально сбреет лишнее там, где гладкая кожа необходима, чтобы подчеркнуть контраст с бородой или густой щетиной.

При общей схожести с машинками для стрижки волос триммеры все же имеют ряд существенных отличий:

Триммеры компактнее и легче. Они лучше ложатся в руку и ими проще обрабатывать различные труднодоступные участки и удобнее использовать там, где нужна особо тонкая работа. Для сравнения: вес машинки примерно в два раза превышает тот же показатель у триммера.

У триммеров значительно меньше шаг зубцов, что влияет на точность подравнивания. У данного типа устройств он составляет от 0,4 до 1 мм, тогда как у машинок он равняется 3-4 мм. Согласитесь, довольно существенное отличие.

Машинки чаще работают от сети, а триммеры — от аккумулятора, что позволяет без всяких опасений использовать их во влажных помещениях.

У триммера больше насадок, а значит, и расширенный набор функций. Помимо ухода за бородой, с его помощью можно удалить волосы из ушей и носа, подбрить лишнюю растительность на теле и привести в порядок интимную зону.

Наконец, триммер работает намного тише.

Как выбрать правильный триммер для бороды

Если вы поняли, что не готовы довольствоваться малым, и решили упростить уход за собой, приобретя триммер, советуем обратить внимание на несколько основополагающих аспектов, на которые стоит опираться при выборе прибора:

Материал лезвий

Важнейший критерий, от которого напрямую зависит срок службы устройства. Современные производители используют три вида материалов для лезвий:

Нержавеющая сталь

Титановый сплав

Керамика (данный тип используется в профессиональных аппаратах и практически не встречается в бытовых).

В общем и целом все перечисленные типы способны отлично справляться с поставленной задачей. Главное, чтобы производитель предусмотрел механизм самозатачивания, которое происходит непосредственно во время работы, когда лезвия осторожно касаются друг друга. Некоторые бренды и вовсе обещают неограниченный срок службы своих ножей.

Тип питания

Здесь очень многое зависит от образа жизни, который вы привыкли вести.

От сети

Достаточно «редкий» зверь. Производители стараются отходить от использования проводных моделей, поскольку пользоваться ими неудобно и к тому же небезопасно, если речь идет о помещениях с повышенной влажностью. Единственное преимущество — отсутствие необходимости менять и заряжать аккумуляторы. Если для вас это важно, смотрите, чтобы шнур был достаточно длинным.

Аккумуляторные

Самый распространенный и удобный вид. Требуют регулярной подзарядки, которая длится примерно 8-10 часов (удобнее всего ставить прибор на зарядку на ночь). Время непрерывной работы составляет примерно 45 минут, чего вполне достаточно для полноценного сеанса. Если хотите, чтобы прибор набирался сил быстрее, а выдерживал дольше, берите модель с двумя аккумуляторами. Такие есть в линейках некоторых известных брендов.

Важная деталь! Выбирайте триммеры с монитором, на котором отражается заряд батареи, чтобы всегда знать, когда пора поставить его на зарядку.

Комбинированные

Такие аппараты могут работать как от аккумулятора, так и от сети, что довольно удобно, поскольку не приходится ждать, пока устройство полностью зарядится.

На батарейках

Работают от обычных пальчиковых батареек, которые придется часто менять. Не любят влажные помещения и мокрые волосы.

От автомобильного прикуривателя

Есть и такие варианты. Подходят для тех, кто постоянно за рулем и любит дальние путешествия на машине.

Регулировка длины волосков

Очень важный критерий, от которого напрямую зависит, насколько просто будет поддерживать созданный образ. Контролировать длину волосков можно как сменой насадок, так и при помощи регулировки лезвий, что значительно удобнее. В современных моделях специальный бегунок способен выставлять длину в диапазоне от 0,5 до 20 мм с шагом всего в 0,5 миллиметра, а в особо продвинутых экземплярах эта цифра может быть еще меньше! При этом важно, чтобы для удобства использования выставленный показатель отображался на экранчике. Некоторые модели оснащены электронной регулировкой длины стрижки.

Дополнительные насадки

Комплектация подбирается исходя из потребностей будущего пользователя. Разные производители оснащают свои приборы следующими насадками:

Гребень для коротких волосков длиной от 1 до 10 мм

Гребень для волос длиной от 11 до 20 мм. Удобен для длинной густой бороды и волос на голове

Насадка для ухода за телом, в том числе в особо чувствительных и интимных зонах

Насадка для проведения гигиены носа и ушных раковин

Насадка для тонких работ и подравнивания.

Кроме того, в набор, как правило, входит чехол для хранения, специальная щеточка для ухода за триммером, иногда масло для смазки, а также зарядная станция или блок питания в зависимости от типа прибора.

Дополнительные опции

Помимо основных функций, без которых не обходится ни один хороший триммер, некоторые модели оснащают пусть не жизненно необходимыми, но приятными «умениями», которые здорово облегчают жизнь и делают процесс ухода за собой более приятным.

Возможность влажной очистки. Такой прибор можно промывать прямо под струей воды и не тратить время на кропотливый уход за лезвиями.

Вакуумная система сбора волос. Очень полезная штука, которая избавит от лишней уборки в ванной. Срезанные волоски засасываются в специальный контейнер, который потом легко опорожнить и ополоснуть под краном. Даже если вы уже собрались выходить из дома, можно подровнять бороду или усы, не испачкав одежду.

Способность автоматически подстраиваться под любое напряжение электросети от 100 до 240 Вт особенно пригодится заядлым путешественникам.

Система лазерного наведения обеспечит идеально ровные линии при создании сложных фасонов бороды и усов.

Встроенная память. Умные приборы способны запоминать последнюю настроенную длину и при очередном включении настраиваться именно на нее.

Подсветка. Чтобы ни один выбивающийся из общего стройного ряда волосок не остался без внимания.

Лучшие триммеры для бороды-2021. Рейтинг по версии ФАН

Мы проштудировали предложения разных магазинов бытовой техники и электроники и предлагаем самые удачные, на наш взгляд, модели триммеров.

Триммер Philips OneBlade Pro QP6520/20

Данный прибор не имеет какого-то огромного количества насадок, но при этом обладает массой других достоинств. Он легкий и компактный, удобно ложится в руку, отлично справляется с подравниванием контуров и бритьем щетины любой длины. Подходит как для сухого, так и для влажного использования с пеной. На ярком светодиодном мониторе отлично виден уровень заряда батареи. Если прибор заряжен полностью, аккумулятора хватает на 90 минут непрерывной работы, а время до полной зарядки составляет всего 1 час.

Диапазон длины волосков — 0,4–10 мм

Количество режимов — 14

Материал лезвий — нержавеющая сталь

Количество насадок — 2

Вес — 250 г

Стоимость — 4400 р.

Триммер Wahl 9854-2916

Не просто триммер, а целый набор для стрижки сразу с 15 разнообразными насадками. С его помощью можно не только корректировать форму бороды и усов, но и побриться полностью, удалить волосы из ушей и носа и даже подправить брови. Кроме того, у него мощный аккумулятор — прибор работает без подзарядки до трех часов подряд.

Диапазон длины волосков — 1,5–25 мм

Количество режимов — 15

Материал лезвий — сталь

Количество насадок — 15

Вес — 490 г

Стоимость — 5800 р.

Триммер MOSER 1565-0078 Genio

Профессиональная техника для стрижки волос, бороды и усов. Устройство оснащено двумя насадками, в комплект также входит щеточка и масло для ухода за триммером. Выдерживает до 100 минут без подзарядки. Полностью заряжается за 2 часа. Тип питания — комбинированный.

Диапазон длины волосков — 0,7–12 мм

Материал лезвий — нержавеющая сталь

Количество насадок — 2

Вес — 140 г

Стоимость — 6700 р.

Триммер Xiaomi Enchen Humming bird

Недорогой качественный триммер, который хорошо справляется с возложенными на него обязанностями. Пользователи в целом хвалят данный прибор, особо отмечая качество сборки и используемых материалов, компактные размеры, эргономичность, низкий уровень шума и емкий аккумулятор, способный работать до 240 минут без подзарядки.

Диапазон длины волосков — 0,5–1,5 мм

Материал лезвий — нержавеющая сталь

Количество насадок — 3

Вес — 200 г

Стоимость — 900 р.

Триммер Rowenta Multi Kit TN3650F0

Элегантный триммер, в комплекте к которому идут две насадки-гребня, а также насадка для коррекции формы бровей и удаления волос из носа и ушей. Прибор работает от батарейки АА и не требует подзарядки, то есть полностью автономен. Благодаря влагостойкому корпусу допускает как сухое, так и влажное бритье с пеной.

Диапазон длины волосков — 0,5–6 мм

Материал лезвий — титановый сплав

Количество насадок — 6

Вес — 300 г

Стоимость — 1690 р.

Триммер Panasonic ER-GD60-S803

Домашнее устройство профессионального уровня. Позволяет предельно точно корректировать бороду и усы даже самой сложной формы. В комплект входит насадка для бритья с плавающей головкой. Лезвия можно промывать под струей воды.

Диапазон длины волосков — 0,5–10 мм

Материал лезвий — нержавеющая сталь

Количество насадок — 1

Вес — 160 г

Стоимость — 5990 р.

Триммер Braun BT 7240

Стильный и удобный триммер с 39 режимами установки длины и возможностью влажной очистки. Широкий спектр насадок, в том числе для гигиены носа и ушей. Выносливый аккумулятор, обеспечивающий до 100 минут работы без подзарядки. Устройство полностью заряжается за 1 час. В подарок — бритвенный станок от Gillette.

Диапазон длины волосков — 0,5–20 мм

Материал лезвий — нержавеющая сталь

Количество насадок — 1

Вес — 343 г

Стоимость — 8000 р.

Триммер LEBEN универсальный мужской

Простейшее устройство с одной насадкой, работающее от батарейки АА. Идеально подойдет для путешествий за счет своих компактных размеров и автономности. Внешним видом и по размерам напоминает ручку. Цена на прибор очень низкая, так что случайная потеря не сильно ударит по карману владельца. В комплект входит щеточка для очистки триммера. А вот контакт с водой приборчик не переживет.

Диапазон длины волосков — рассчитан на два варианта длины, но маркировки нет

Материал лезвий — нержавеющая сталь

Количество насадок — 1

Вес — указан только размер — 13 см

Стоимость — 450 р.