Еще совсем недавно считалось, что мужское лицо должно быть идеально гладким, и продажи электробритв били все мыслимые и немыслимые рекорды. Однако модные тенденции быстро сменяют друг друга, и несколько лет назад жизнерадостные испанцы ввели новый тренд на ношение бороды.
С обложек журналов нам улыбаются знаменитые обаятельные бородачи: Джордж Клуни, Хью Джекман, Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Брэд Питт, Дэвид Бэкхэм. Прилежный выпускник Хогвартса Гарри Поттер в исполнении Дэниэла Рэдклиффа и тот примерил на себя «бородатый» образ.
Что тут скажешь — борода нынче в моде. Но только в том случае, если растительность на лице выглядит ухоженно. Поддержание ее в идеальном порядке требует от мужчин не меньше усилий, времени и денежных вложений, чем прически их прекрасных дам. Недаром барбершопы пользуются такой сумасшедшей популярностью и открываются едва ли не в каждом дворе, а различные косметические средства по уходу за бородой занимают почетное место на полочке в ванной.
И все же способ немного сократить расходы на регулярные походы к барберу существует. Если раньше традиционным подарком на 23 Февраля мужчине был бритвенный станок, то теперь, похоже, его место прочно заняли триммеры для бороды, которые помогают быстро и в домашних условиях подровнять выбивающиеся волоски, не обращаясь к услугам профессионалов.
Триммер для стрижки бороды едва ли можно назвать технической новинкой, и многие знаменитые бренды успели выпустить достаточно широкую линейку моделей. Мы решили помочь читателям сориентироваться во всем многообразии доступных бытовых вариантов и рассказать, какое устройство лучше выбрать. Важные критерии, на которые стоит обратить внимание перед покупкой, а также традиционный рейтинг лучших — в материале журналиста ФАН.
Отличия триммера от другого типа устройств для стрижки и бритья
На первый взгляд может показаться, что покупка триммера для бороды — это лишняя трата денег и с его задачами прекрасно справится электробритва или машинка для стрижки волос. Однако это только видимость. Триммер — это самодостаточный прибор, который совершенно точно необходим каждому брутальному мачо, который хочет поддерживать свой образ с помощью аккуратной растительности на лице.
Итак, вот ряд причин, почему вам нужен именно триммер, а не электробритва:
- В некоторые модели электробритв уже встроен триммер, однако он годится лишь для того, чтобы слегка подровнять бакенбарды и усы или слегка освежить стрижку. Для более тонкой работы такие устройства 2-в-1 малопригодны, поскольку имеют слишком маленькое и неудобно расположенное лезвие.
- Электробритва и триммер — два совершенно отдельных устройства, обладающих разным функционалом. Первое нужно для гладкого бритья, второе предназначено лишь для укорачивания волосков, при этом прямой контакт с кожей отсутствует, как и вероятность порезов.
- Иногда универсальность — это все-таки хорошо. Например, здорово, если триммер дополнительно оснащен сетчатой бритвой — эта функция идеально сбреет лишнее там, где гладкая кожа необходима, чтобы подчеркнуть контраст с бородой или густой щетиной.
При общей схожести с машинками для стрижки волос триммеры все же имеют ряд существенных отличий:
- Триммеры компактнее и легче. Они лучше ложатся в руку и ими проще обрабатывать различные труднодоступные участки и удобнее использовать там, где нужна особо тонкая работа. Для сравнения: вес машинки примерно в два раза превышает тот же показатель у триммера.
- У триммеров значительно меньше шаг зубцов, что влияет на точность подравнивания. У данного типа устройств он составляет от 0,4 до 1 мм, тогда как у машинок он равняется 3-4 мм. Согласитесь, довольно существенное отличие.
- Машинки чаще работают от сети, а триммеры — от аккумулятора, что позволяет без всяких опасений использовать их во влажных помещениях.
- У триммера больше насадок, а значит, и расширенный набор функций. Помимо ухода за бородой, с его помощью можно удалить волосы из ушей и носа, подбрить лишнюю растительность на теле и привести в порядок интимную зону.
- Наконец, триммер работает намного тише.
Как выбрать правильный триммер для бороды
Если вы поняли, что не готовы довольствоваться малым, и решили упростить уход за собой, приобретя триммер, советуем обратить внимание на несколько основополагающих аспектов, на которые стоит опираться при выборе прибора:
- Материал лезвий
Важнейший критерий, от которого напрямую зависит срок службы устройства. Современные производители используют три вида материалов для лезвий:
- Нержавеющая сталь
- Титановый сплав
- Керамика (данный тип используется в профессиональных аппаратах и практически не встречается в бытовых).
В общем и целом все перечисленные типы способны отлично справляться с поставленной задачей. Главное, чтобы производитель предусмотрел механизм самозатачивания, которое происходит непосредственно во время работы, когда лезвия осторожно касаются друг друга. Некоторые бренды и вовсе обещают неограниченный срок службы своих ножей.
- Тип питания
Здесь очень многое зависит от образа жизни, который вы привыкли вести.
- От сети
Достаточно «редкий» зверь. Производители стараются отходить от использования проводных моделей, поскольку пользоваться ими неудобно и к тому же небезопасно, если речь идет о помещениях с повышенной влажностью. Единственное преимущество — отсутствие необходимости менять и заряжать аккумуляторы. Если для вас это важно, смотрите, чтобы шнур был достаточно длинным.
- Аккумуляторные
Самый распространенный и удобный вид. Требуют регулярной подзарядки, которая длится примерно 8-10 часов (удобнее всего ставить прибор на зарядку на ночь). Время непрерывной работы составляет примерно 45 минут, чего вполне достаточно для полноценного сеанса. Если хотите, чтобы прибор набирался сил быстрее, а выдерживал дольше, берите модель с двумя аккумуляторами. Такие есть в линейках некоторых известных брендов.
Важная деталь! Выбирайте триммеры с монитором, на котором отражается заряд батареи, чтобы всегда знать, когда пора поставить его на зарядку.
- Комбинированные
Такие аппараты могут работать как от аккумулятора, так и от сети, что довольно удобно, поскольку не приходится ждать, пока устройство полностью зарядится.
- На батарейках
Работают от обычных пальчиковых батареек, которые придется часто менять. Не любят влажные помещения и мокрые волосы.
- От автомобильного прикуривателя
Есть и такие варианты. Подходят для тех, кто постоянно за рулем и любит дальние путешествия на машине.
- Регулировка длины волосков
Очень важный критерий, от которого напрямую зависит, насколько просто будет поддерживать созданный образ. Контролировать длину волосков можно как сменой насадок, так и при помощи регулировки лезвий, что значительно удобнее. В современных моделях специальный бегунок способен выставлять длину в диапазоне от 0,5 до 20 мм с шагом всего в 0,5 миллиметра, а в особо продвинутых экземплярах эта цифра может быть еще меньше! При этом важно, чтобы для удобства использования выставленный показатель отображался на экранчике. Некоторые модели оснащены электронной регулировкой длины стрижки.
- Дополнительные насадки
Комплектация подбирается исходя из потребностей будущего пользователя. Разные производители оснащают свои приборы следующими насадками:
- Гребень для коротких волосков длиной от 1 до 10 мм
- Гребень для волос длиной от 11 до 20 мм. Удобен для длинной густой бороды и волос на голове
- Насадка для ухода за телом, в том числе в особо чувствительных и интимных зонах
- Насадка для проведения гигиены носа и ушных раковин
- Насадка для тонких работ и подравнивания.
Кроме того, в набор, как правило, входит чехол для хранения, специальная щеточка для ухода за триммером, иногда масло для смазки, а также зарядная станция или блок питания в зависимости от типа прибора.
- Дополнительные опции
Помимо основных функций, без которых не обходится ни один хороший триммер, некоторые модели оснащают пусть не жизненно необходимыми, но приятными «умениями», которые здорово облегчают жизнь и делают процесс ухода за собой более приятным.
- Возможность влажной очистки. Такой прибор можно промывать прямо под струей воды и не тратить время на кропотливый уход за лезвиями.
- Вакуумная система сбора волос. Очень полезная штука, которая избавит от лишней уборки в ванной. Срезанные волоски засасываются в специальный контейнер, который потом легко опорожнить и ополоснуть под краном. Даже если вы уже собрались выходить из дома, можно подровнять бороду или усы, не испачкав одежду.
- Способность автоматически подстраиваться под любое напряжение электросети от 100 до 240 Вт особенно пригодится заядлым путешественникам.
- Система лазерного наведения обеспечит идеально ровные линии при создании сложных фасонов бороды и усов.
- Встроенная память. Умные приборы способны запоминать последнюю настроенную длину и при очередном включении настраиваться именно на нее.
- Подсветка. Чтобы ни один выбивающийся из общего стройного ряда волосок не остался без внимания.
Лучшие триммеры для бороды-2021. Рейтинг по версии ФАН
Мы проштудировали предложения разных магазинов бытовой техники и электроники и предлагаем самые удачные, на наш взгляд, модели триммеров.
Триммер Philips OneBlade Pro QP6520/20
Данный прибор не имеет какого-то огромного количества насадок, но при этом обладает массой других достоинств. Он легкий и компактный, удобно ложится в руку, отлично справляется с подравниванием контуров и бритьем щетины любой длины. Подходит как для сухого, так и для влажного использования с пеной. На ярком светодиодном мониторе отлично виден уровень заряда батареи. Если прибор заряжен полностью, аккумулятора хватает на 90 минут непрерывной работы, а время до полной зарядки составляет всего 1 час.
Диапазон длины волосков — 0,4–10 мм
Количество режимов — 14
Материал лезвий — нержавеющая сталь
Количество насадок — 2
Вес — 250 г
Стоимость — 4400 р.
Триммер Wahl 9854-2916
Не просто триммер, а целый набор для стрижки сразу с 15 разнообразными насадками. С его помощью можно не только корректировать форму бороды и усов, но и побриться полностью, удалить волосы из ушей и носа и даже подправить брови. Кроме того, у него мощный аккумулятор — прибор работает без подзарядки до трех часов подряд.
Диапазон длины волосков — 1,5–25 мм
Количество режимов — 15
Материал лезвий — сталь
Количество насадок — 15
Вес — 490 г
Стоимость — 5800 р.
Триммер MOSER 1565-0078 Genio
Профессиональная техника для стрижки волос, бороды и усов. Устройство оснащено двумя насадками, в комплект также входит щеточка и масло для ухода за триммером. Выдерживает до 100 минут без подзарядки. Полностью заряжается за 2 часа. Тип питания — комбинированный.
Диапазон длины волосков — 0,7–12 мм
Материал лезвий — нержавеющая сталь
Количество насадок — 2
Вес — 140 г
Стоимость — 6700 р.
Триммер Xiaomi Enchen Humming bird
Недорогой качественный триммер, который хорошо справляется с возложенными на него обязанностями. Пользователи в целом хвалят данный прибор, особо отмечая качество сборки и используемых материалов, компактные размеры, эргономичность, низкий уровень шума и емкий аккумулятор, способный работать до 240 минут без подзарядки.
Диапазон длины волосков — 0,5–1,5 мм
Материал лезвий — нержавеющая сталь
Количество насадок — 3
Вес — 200 г
Стоимость — 900 р.
Триммер Rowenta Multi Kit TN3650F0
Элегантный триммер, в комплекте к которому идут две насадки-гребня, а также насадка для коррекции формы бровей и удаления волос из носа и ушей. Прибор работает от батарейки АА и не требует подзарядки, то есть полностью автономен. Благодаря влагостойкому корпусу допускает как сухое, так и влажное бритье с пеной.
Диапазон длины волосков — 0,5–6 мм
Материал лезвий — титановый сплав
Количество насадок — 6
Вес — 300 г
Стоимость — 1690 р.
Триммер Panasonic ER-GD60-S803
Домашнее устройство профессионального уровня. Позволяет предельно точно корректировать бороду и усы даже самой сложной формы. В комплект входит насадка для бритья с плавающей головкой. Лезвия можно промывать под струей воды.
Диапазон длины волосков — 0,5–10 мм
Материал лезвий — нержавеющая сталь
Количество насадок — 1
Вес — 160 г
Стоимость — 5990 р.
Триммер Braun BT 7240
Стильный и удобный триммер с 39 режимами установки длины и возможностью влажной очистки. Широкий спектр насадок, в том числе для гигиены носа и ушей. Выносливый аккумулятор, обеспечивающий до 100 минут работы без подзарядки. Устройство полностью заряжается за 1 час. В подарок — бритвенный станок от Gillette.
Диапазон длины волосков — 0,5–20 мм
Материал лезвий — нержавеющая сталь
Количество насадок — 1
Вес — 343 г
Стоимость — 8000 р.
Триммер LEBEN универсальный мужской
Простейшее устройство с одной насадкой, работающее от батарейки АА. Идеально подойдет для путешествий за счет своих компактных размеров и автономности. Внешним видом и по размерам напоминает ручку. Цена на прибор очень низкая, так что случайная потеря не сильно ударит по карману владельца. В комплект входит щеточка для очистки триммера. А вот контакт с водой приборчик не переживет.
Диапазон длины волосков — рассчитан на два варианта длины, но маркировки нет
Материал лезвий — нержавеющая сталь
Количество насадок — 1
Вес — указан только размер — 13 см
Стоимость — 450 р.