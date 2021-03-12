Черемушкинский суд приобщил новые документы к иску Пригожина против Милова и Навального

Москва, 12 марта. Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила о ходе дела, связанного с клеветой блогера Алексея Навального и его сторонника Владимира Милова в адрес бизнесмена Евгения Пригожина.

В Черемушкинском суде Москвы 12 марта состоялась беседа по иску предпринимателя к Милову и Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сами ответчики и их представители на процесс не явились. Суд приобщил к делу документы о положительной репутации истца и заключение лингвиста. Следующее заседание назначено на 5 апреля.

«Предметом иска стали публикации СМИ, которые тиражировали неверные сведения о биографических данных Евгения Викторовича, ссылаясь на строки из ресурса «Википедия»», — отмечает пресс-служба «Конкорда».

Юристы компании также доказали в Савеловском суде недостоверность информации, которая была опубликована в «Википедии», после чего на сайте внесли необходимые изменения.

«Надеемся, что после этого другие СМИ примут данные факты к сведению и исправят непроверенные данные», — говорится в сообщении.

Ранее Люблинский суд частично удовлетворил иск Пригожина к Навальному, в котором бизнесмен требовал удаления спорных публикаций и компенсации за причинение морального вреда.