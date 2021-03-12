Нижегородский зоопарк объявил конкурс по выбору имени для детеныша зебры

Нижний Новгород, 12 марта. Местные жители смогут выбрать имя маленькой зебре из зоопарка «Лимпопо». Детеныш появился на свет у пары зебр Марти и Корса в феврале.

Нижегородцы смогут предложить свой вариант клички для девочки-жеребенка, оставив рукописное или печатное письмо в специальном боксе рядом с вольером зебр 13 и 14 марта. После этого за одно из имен будут голосовать пользователи соцсети «ВКонтакте». Результаты появятся в сообществе «Лимпопо».

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» — первый частный зоопарк в России. На его территории обитает более 270 видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу РФ. На данный момент коллекция животных насчитывает более 1500 особей со всех уголков планеты.

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