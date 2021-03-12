«Печальный ангел» не достоин подвига врачей. Тот самый Смакотин. ФАН-ТВ

В новом выпуске политико-саркастического шоу ведущий затронул тему двойного открытия памятника погибшим от коронавируса медикам «Печальный ангел».

Глава МО Екатерингофский считает, что данная скульптура не достойна быть единственным памятником, посвященным подвигам медиков, поскольку это всего лишь типичная жанровая городская скульптура. Ее выбрали без должного конкурса и обсуждения, а сама она уж слишком напоминает жену скульптора.

Также политик рассказал и об истинных мотивах создания Стены памяти. Оказывается, секс-активистка Ирина Маслова намеренно выбрала грязный строительный забор напротив Комитета по здравоохранению, который должны были снести в октябре. Бывшая проститутка рассчитывала устроить политическую акцию, направленную на повышение негатива у людей к властям Петербурга во время пандемии. Однако провокация не удалась, поскольку в первой половине ноября все фотографии и таблички с именами погибших медиков бережно перенесли в Музей политической истории.