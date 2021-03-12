Представитель ВОЗ в РФ напомнила о мерах предосторожности в пандемию

Москва, 12 марта. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией требует тщательного мониторинга. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Сейчас в мире наблюдается уменьшение прироста новых случаев с COVID-19, но в этой ситуации необходимо проявлять бдительность, рассказала специалист. Она отметила, что при снятии ограничений в некоторых странах среди граждан растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Людям необходимо всегда помнить о важности соблюдения санитарных правил, в числе которых — обязательное использование средств индивидуальной защиты, подчеркнула Вуйнович. Вдобавок к этому важно применять дезинфекторы и соблюдать социальную дистанцию.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в скором времени будут готовы оценить ситуацию с массовым отказом стран Евросоюза от вакцины компании AstraZeneca. Как сообщалось ранее, для этого экспертам необходимо тщательно изучить представленные данные.